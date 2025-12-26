میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد؛

ارابه‌های مرگ با قیمت خون پدر / تله‌ای که ایران خودرو برای مردم پهن کرد

صف‌های میلیونی برای ثبت‌نام ، نقشه ۴ مرحله‌ای ایران خودرو بود تا راه برای سومین مجوز گرانی را برای امسال هموار کند ؛ به طوری که ابتدا بازار را تشنه کند، سپس با اهرمِ تقاضای کاذب، نهادهای نظارتی را کی‌ش‌ومات کرده و حالا در غیاب واردات موثر و رقابت واقعی، این غولِ همیشه طلبکار است که تعیین می‌کند مردمبا چه قیمتی حق داشتن یک خودروی بنجل را داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۵۶
| |
8355 بازدید
|
۲۶

پیش‌بینی تابناک درست از آب درآمد؛ صف‌های طولانی قرعه‌کشی نه از سر نیاز، که قطعه‌ای از پازل ایران‌خودرو برای دور زدن قانون بود و حالا با چراغ سبز سازمان حمایت مبنی بر «عدم محدودیت در دفعات گرانی»، قصد دارد تا سناریوی کاهش عرضه و ایجاد تقاضای کاذب، تنها برای توجیه قیمت‌های جدید و پوشاندن ساختار بیمار این صنعت را به اجرا بگذارد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درخواست سومین افزایش قیمت ایران‌خودرو در سال جاری، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان قدرت خرید مردم است که با تکیه بر استراتژی «مهندسی عرضه» برای ایجاد عطش در بازار و استفاده از «اهرم بیکاری» برای فشار به حاکمیت، حالا خودرو را از یک کالای مصرفی به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است؛ چرخه‌ای باطل که تنها با شکستن سد انحصار و واردات واقعی متوقف خواهد شد.

شاهکار جدید سازمان حمایت از خودروساز ! 

باوجود اینکه ایران‌خودرو از ابتدای سال تاکنون دو بار قیمت محصولاتش را گران کرده و برای سومین‌بار باز هم درخواست افزایش قیمت داده است ؛ به طوری که رئیس سازمان حمایت نیز دراین خصوص اعلام کرده است که محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و بررسی افزایش قیمت‌ها طبق تورم تولید‌کننده انجام می‌شود.

در بازاری که رقابت خارجی و واردات موثری وجود نداشته باشد، خودروساز نیازی به بهینه‌سازی هزینه‌ها نمی‌بیند و صرفاً ناکارآمدی خود را با گران کردن محصول جبران می‌کند و بخش بزرگی از بهای تمام‌شده خودرو ناشی از سوءمدیریت و سود وام‌های کلان بانکی را از جیب مشتری پرداخت می‌کند.

هر چقدر بی کیفیت تر بسازید مجوز گرانی بیشتری می گیرید

 افزایش پی‌درپی قیمت ها، باعث شده است که خودرو  از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای دور از دسترس برای قشر متوسط تبدیل شود ؛ گرچه سازمان حمایت می‌گوید طبق قانون عمل می‌کند، اما این شائبه ایجاد می‌شود که خودروسازان برای فشار به نهاد‌های تصمیم‌گیر، عرضه را کاهش داده تا با ایجاد عطش در بازار، مجوز گرانی را دریافت کنند.

 پیش از اعلام این خبر تابناک در گزارشی با عنوان جایزه ویژه صف‌های میلیونی / نقشه ۴ مرحله‌ای ایران خودرو برای دور زدن قانون به این مساله اشاره کرد که تقاضای بالا برای شرکت در قرعه کشی ایران خودرو نشان می‌دهد که این حجم از تقاضا، محصول نیاز واقعی نیست و خودروساز قصد دارد تا هم نهاد‌های نظارتی را دور بزند و هم زمزمه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها داشته باشد. 

البته محاسبه هزینه‌ها با فرمول کاست پلاس خود به گرانی‌ها دامن می‌زند؛ چراکه هزینه‌ای که به سازمان حمایت ارائه می‌شود، شفاف نیست و هزینه‌های غیرمرتبط با تولید مانند ضرر شرکت‌های زیرمجموعه نیز در قیمت نهایی لحاظ می‌شود.

گروگان گیری به سبک جاده مخصوص! 

اما اینکه چرا نهاد‌های نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی و شورای رقابت دربرابر این گرانی‌ها سکوت می‌کنند یا موضع منفعل دارند جای ابهام دارد که به نظر می‌رسد با فشار زیاد بر قیمت، این غول صنعتی ورشکست شود و موجی از بیکاری ایجاد شود ، ضمن اینکه دولت خود ذینفع و سهامدار این شرکت است و نمی‌خواهد شرکت‌های تحت نظرش زیان‌ده باشد. 

اما شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت مدام توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و یکی مسئول تعیین فرمول است و دیگری مسئول تایید اسناد و این چرخه باعث می‌شود مسئولیت نهایی گم شود.

به گزارش تابناک، حرف و حدیث‌های افزایش مجدد قیمت‌های خودرو‌های ایران خودرو بیشتر از آنکه ناشی از بهبود کیفیت باشد، صرفا به دلیل ساختار بیمار اقتصادی و هزینه‌های بالای تولید در شرایط تحریم و انحصار است و تا زمانی که رقابت واقعی و واردات به شکل گسترده آزاد نشود این چرخه درخواست افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
قرعه کشی ایران خودرو هدف قرعه کشی ایران خودرو قیمت محصولات ایران خودرو افزایش قیمت ایران‌خودرو سازمان حمایت از مصرف کننده شورای رقابت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۳۰
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
38
پاسخ
وقتی تعرفه ۱۶۵ درصدی برای ورود خودرو گذشته می‌شود دیگه نباید انتظار خودرو باکیفیت داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
34
پاسخ
سالها مردم آمدند و له شدند و رفتند و ایرانخودرو و سایپا همچنان راست راست راه می روند.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
25
پاسخ
حالا در غیاب واردات موثر و رقابت واقعی، این غولِ همیشه طلبکار است که تعیین می‌کند مردمبا چه قیمتی حق داشتن یک خودروی بنجل را داشته باشند
بجای ”حالا” بخوانید ”سالهاست ”
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
27
پاسخ
خلایق هرچه لایق.مردم نباید آب تو آسیاب این ها بریزند با ثبت نام
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
24
پاسخ
صف برای خرید مصرفی نیست، این صف برای دلالی است چون میدانند که واردات خودرو انجام نمیشود و بازارخودرو صددرصدانحصاری است و درآینده ای بسیار نزدیک قیمتها افزایش میابد ولذا صف خرید توسط دلالها تشکیل میشود، آیا این است دولت اسلامی!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
20
پاسخ
تنها راه نجات نخریدن کالا و فلج کردن مافیاب خودرو و مواد غذایی و ....... است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
19
پاسخ
به نظرتان چه اتفاقی افتاده یه خودرویی که در سال ۹۶ سی وچهار میلیون در ایرانخودرو قیمت داشت الان همان خودرو بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون شده یعنی مردم به یکباره قدرت خریدشان ۵۰ برابر شده؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
11
پاسخ
همین ثبت نام بدون مسدودی پول مکر و حیله ای بود که ایران‌خودرو برای متشنج کردن بازار خودرو به کار برد، آمار ثبت نام کنندگان در مرداد که شرط ثبت نام مسدودی مبلغی پول بود با زمانی که شرط مسدودی پول برای ثبت نام برداشته شد مقایسه بکنید متوجه میشید، مردمی که با هجوم برای ثبت نام برای فروش حواله در صورت برنده شدن تیشه به ریشه خودشون زدن. همچنین اگه شرط فروش خودرو عدم امکان فروش تا چند سال از یک سو و عدم پشتیبانی شرکت های بیمه جهت صدور بیمه نامه و پوشش خسارت برای اشخاص دیگر و ارائه خدمات فقط به شخص ثبت نام کننده و اقوام دسته یک پدر نهایت کنترل پلیس جهت برخوردار بودن کلیه خودرو ها از بیمه ثالث به راحتی می‌تونه دلال رو از بازار خودرو دور بکنه و قیمت ها واقعی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
18
پاسخ
تا زمانی که اجازه واردات به مردم عادی داده نشه وضع به همین منوال ...
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
20
پاسخ
خداوند این گرسنگان را سیر کند، سیر کردن هیولاها کار مردم فقیر نیست.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
