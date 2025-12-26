صف‌های میلیونی برای ثبت‌نام ، نقشه ۴ مرحله‌ای ایران خودرو بود تا راه برای سومین مجوز گرانی را برای امسال هموار کند ؛ به طوری که ابتدا بازار را تشنه کند، سپس با اهرمِ تقاضای کاذب، نهادهای نظارتی را کی‌ش‌ومات کرده و حالا در غیاب واردات موثر و رقابت واقعی، این غولِ همیشه طلبکار است که تعیین می‌کند مردمبا چه قیمتی حق داشتن یک خودروی بنجل را داشته باشند.

پیش‌بینی تابناک درست از آب درآمد؛ صف‌های طولانی قرعه‌کشی نه از سر نیاز، که قطعه‌ای از پازل ایران‌خودرو برای دور زدن قانون بود و حالا با چراغ سبز سازمان حمایت مبنی بر «عدم محدودیت در دفعات گرانی»، قصد دارد تا سناریوی کاهش عرضه و ایجاد تقاضای کاذب، تنها برای توجیه قیمت‌های جدید و پوشاندن ساختار بیمار این صنعت را به اجرا بگذارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درخواست سومین افزایش قیمت ایران‌خودرو در سال جاری، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان قدرت خرید مردم است که با تکیه بر استراتژی «مهندسی عرضه» برای ایجاد عطش در بازار و استفاده از «اهرم بیکاری» برای فشار به حاکمیت، حالا خودرو را از یک کالای مصرفی به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است؛ چرخه‌ای باطل که تنها با شکستن سد انحصار و واردات واقعی متوقف خواهد شد.

شاهکار جدید سازمان حمایت از خودروساز !

باوجود اینکه ایران‌خودرو از ابتدای سال تاکنون دو بار قیمت محصولاتش را گران کرده و برای سومین‌بار باز هم درخواست افزایش قیمت داده است ؛ به طوری که رئیس سازمان حمایت نیز دراین خصوص اعلام کرده است که محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و بررسی افزایش قیمت‌ها طبق تورم تولید‌کننده انجام می‌شود.

در بازاری که رقابت خارجی و واردات موثری وجود نداشته باشد، خودروساز نیازی به بهینه‌سازی هزینه‌ها نمی‌بیند و صرفاً ناکارآمدی خود را با گران کردن محصول جبران می‌کند و بخش بزرگی از بهای تمام‌شده خودرو ناشی از سوءمدیریت و سود وام‌های کلان بانکی را از جیب مشتری پرداخت می‌کند.

هر چقدر بی کیفیت تر بسازید مجوز گرانی بیشتری می گیرید

افزایش پی‌درپی قیمت ها، باعث شده است که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای دور از دسترس برای قشر متوسط تبدیل شود ؛ گرچه سازمان حمایت می‌گوید طبق قانون عمل می‌کند، اما این شائبه ایجاد می‌شود که خودروسازان برای فشار به نهاد‌های تصمیم‌گیر، عرضه را کاهش داده تا با ایجاد عطش در بازار، مجوز گرانی را دریافت کنند.

پیش از اعلام این خبر تابناک در گزارشی با عنوان جایزه ویژه صف‌های میلیونی / نقشه ۴ مرحله‌ای ایران خودرو برای دور زدن قانون به این مساله اشاره کرد که تقاضای بالا برای شرکت در قرعه کشی ایران خودرو نشان می‌دهد که این حجم از تقاضا، محصول نیاز واقعی نیست و خودروساز قصد دارد تا هم نهاد‌های نظارتی را دور بزند و هم زمزمه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها داشته باشد.

البته محاسبه هزینه‌ها با فرمول کاست پلاس خود به گرانی‌ها دامن می‌زند؛ چراکه هزینه‌ای که به سازمان حمایت ارائه می‌شود، شفاف نیست و هزینه‌های غیرمرتبط با تولید مانند ضرر شرکت‌های زیرمجموعه نیز در قیمت نهایی لحاظ می‌شود.

گروگان گیری به سبک جاده مخصوص!

اما اینکه چرا نهاد‌های نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی و شورای رقابت دربرابر این گرانی‌ها سکوت می‌کنند یا موضع منفعل دارند جای ابهام دارد که به نظر می‌رسد با فشار زیاد بر قیمت، این غول صنعتی ورشکست شود و موجی از بیکاری ایجاد شود ، ضمن اینکه دولت خود ذینفع و سهامدار این شرکت است و نمی‌خواهد شرکت‌های تحت نظرش زیان‌ده باشد.

اما شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت مدام توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و یکی مسئول تعیین فرمول است و دیگری مسئول تایید اسناد و این چرخه باعث می‌شود مسئولیت نهایی گم شود.

به گزارش تابناک، حرف و حدیث‌های افزایش مجدد قیمت‌های خودرو‌های ایران خودرو بیشتر از آنکه ناشی از بهبود کیفیت باشد، صرفا به دلیل ساختار بیمار اقتصادی و هزینه‌های بالای تولید در شرایط تحریم و انحصار است و تا زمانی که رقابت واقعی و واردات به شکل گسترده آزاد نشود این چرخه درخواست افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.