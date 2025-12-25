میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
نقد سینما/

«قطار رویاها»؛ شریف و نه خیلی خاص، نه خیلی بد!

«قطار رویاها» از حیث قصه و حرفی که می‌خواهد بزند، فیلم شریف و محترمی است. صدای راوی، از ابتدا تا انتها، قصه زندگی مرد جوانی را روایت می‌کند که همه زندگی‌اش صرف چوب‌بری برای توسعه شبکه ریلی آمریکا می‌شود و از دیروز تا دوران مدرن عرق می‌ریزد و چوب می‌برد. هم خودش آرام است هم زندگی‌اش؛ مثل خیلی از زندگی‌های دیگر که شاید فراز و فرود خاص و اتفاق ویژه‌ای مثل فیلم‌ها نداشته باشند. 
کد خبر: ۱۳۴۷۶۲۰
| |
605 بازدید
«قطار رویاها»؛ شریف و نه خیلی خاص، نه خیلی بد!
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم «قطار رویاها» از آثار امسال (۲۰۲۵) سینمای آمریکا ساخته کلینت بنتلی کارگردان جوان و ۴۰ ساله آمریکایی است که پیش از این دو فیلم «جُکی» را در مقام کارگردان و «سینگ سینگ» را طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در مقام کارگردان در کارنامه خود ثبت کرده است. فیلم، فیلم ساده و بی‌آلایشی است و در عین داشتن قصه، سرعتی کُند دارد و در گروه سینمایی طبقه‌بندی می‌شود که عامه‌پسند نیست و به‌اصطلاح روشنفکری است. 
 
فیلم بیش از آن‌که روی شاخ بازیگران و چهره‌هایش بچرخد، بر تصاویر و قاب‌بندی‌هایش استوار است و ترکیب جوئل اجرتون، فلیسیتی جونز، کری کندون و ویلیام اچ میسی، مخاطب زیادی را به سینما نمی‌آورد. فلیسیتی جونز را از «دوزخ»ی که با تام هنکس بازی کرد و کری کندون را با «اف یک»ی که امسال با برد پیت بازی کرد به یاد داریم. ویلیام اچ میسی هم که پیر شده و با ریش پر سفید در فیلم نقش‌آفرینی می‌کند. ویل پتن هم که روزگاری در فیلم‌های اکشن و معمایی بازی می‌کرد، این‌جا در مقام راوی حضور دارد و فقط صدایش را به‌عنوان قصه‌گوی فیلم می‌شنویم.
 
«قطار رویاها» از حیث قصه و حرفی که می‌خواهد بزند، فیلم شریف و محترمی است. صدای راوی، از ابتدا تا انتها، قصه زندگی مرد جوانی را روایت می‌کند که همه زندگی‌اش صرف چوب‌بری برای توسعه شبکه ریلی آمریکا می‌شود و از دیروز تا دوران مدرن عرق می‌ریزد و چوب می‌برد. هم خودش آرام است هم زندگی‌اش؛ مثل خیلی از زندگی‌های دیگر که شاید فراز و فرود خاص و اتفاق ویژه‌ای مثل فیلم‌ها نداشته باشند. 
 
اما محترم‌بودن فیلم دلیل نمی‌شود، نقاط ضعفش را نبینیم. کارگر چینی که توسط چندکارگر آمریکایی دیگر از روی پل پرت می‌شود و روحش همیشه به‌عنوان یک‌عذاب وجدان با شخصیت اصلی (رابرت گینی‌یر) با بازی اجرتون همراه است و گاهی اوقات او را می‌بیند، سرنوشت رها و ناتمامی دارد. بالاخره رابرت باید در جایی از قصه، یا از این‌عذاب وجدان که مرد چینی را کمک نکرده، رها شود یا این‌که عذاب شود. اما فیلمنامه تکلیف روح مرد چینی را معلوم نکرده است. 
 
«قطار رویاها»؛ شریف و نه خیلی خاص، نه خیلی بد!
 
نکته دیگر درباره سرنوشت نامعلوم و رهاشده زن و فرزند مرد چوب‌بر است. البته رابرت به کلر تامسون (کری کندون) می‌گوید آن‌ها در آتش‌سوزی جنگل کشته شده‌اند اما خط قصه، مهر تایید نهایی را بر مرگ زن و فرزند رابرت نمی‌زند و از طرف دیگر، تکلیف آینده احتمالی‌اش را با کلر که شوهرش را از دست داده، مشخص نمی‌کند. 
 
به نظر می‌رسد کارگردان جوان این‌فیلم، در پی ساختن فیلمی شریف و بی‌زرق و برق هالیوودی بوده و همین‌رویکرد باعث شده از چفت و بست‌های فیلمنامه غافل شود. فیلمنامه را کریگ کویدار نوشته که همان‌فیلم «سینگ سینگ» با فیلمنامه کلینت بنتلی (کارگردان قطار رویاها) را کارگردانی کرده است. فیلمنامه‌اش هم اقتباسی است و براساس رمانی با همین‌نام «قطار رویاها» (۲۰۱۱) به‌قلم دنیس جانسون نوشته شده است. این‌میان، ضرباهنگ کند فیلم و طریقه پرداخت شخصیت اصلی و دیگر شخصیت‌ها، باعث می‌شود نه توسعه شبکه ریلی آمریکا خیلی خوب روایت شود، نه تصویر زندگی شخصی رابرت به‌طور کامل تصویر و تثبیت شود. 
 
«قطار رویاها» به یک‌بار دیدنش می‌ارزد اما نه آن‌قدر بد است که از آن بدمان بیاید و نه آن‌قدر ویژه و به‌یادماندنی که بخواهیم بعد از مدتی برگردیم و با قاب‌بندی‌ها و لحظاتش خاطره بازی کنیم. 
 
صادق وفایی
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سینمای جهان هالیوود سینمای آمریکا سینما
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005eZo
tabnak.ir/005eZo