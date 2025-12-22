به گزارش تابناک به نقل از همشهری، چند روز قبل زنی جوان با پلیس تماس گرفت و از ربوده شدن شوهرش خبر داد. او گفت: همسرم صبح راهی محل کارش شد اما قرار بود زود برگردد که با هم به مهمانی برویم اما با گذشت زمان، خبری از او نشد. حتی تلفن همراهش نیز خاموش بود و نگران وی شده بودم تا اینکه ساعت ۱۰ شب، با من تماس گرفت. وقتی گوشی را جواب دادم به جای شوهرم، صدای مردی ناشناس را شنیدم که می‌گفت شوهرم را ربوده‌اند و برای آزادی او چهار هزار دلار می‌خواهند.

گزارش این آدم‌ربایی به قاضی عظیم سهرابی بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران اعلام شد و کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. طبق هماهنگی پلیس، زن جوان برای تحویل پول به آدم‌ربایان با آنها در بوستانی کوچک در حاشیه یکی از بزرگراه‌های تهران قرار گذاشت و با در دست داشتن کیسه حاوی دلارها به آنجا رفت. او طبق خواسته آدم‌ربایان کیسه را داخل سطل زباله انداخت و محل را ترک کرد. دقایقی بعد مردی با لباس مشکی سواربر موتورسیکلتی با پلاک مخدوش به محل نزدیک شد و کیسه را برداشت، اما بلافاصله توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد که دوستش مهران او را اجیر کرده تا در این آدم‌ربایی به او کمک کند. با این اطلاعات ماموران موفق شدند محل نگهداری گروگان که خانه ای متروکه در مرکز تهران بود، شناسایی و گروگان را که دست و پایش بسته بود آزاد و مهران را دستگیر کنند. مهران در بازجویی ها گفت که با گروگان در زمینه سرمایه گذاری ارز دیجیتال فعالیت داشته اما او ۵۰۰ میلیون تومان پولش را برنگردانده است. همین موجب شده تا او نقشه آدم ربایی و اخاذی بکشد.

تحقیقات درباره این پرونده به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران همچنان ادامه دارد.