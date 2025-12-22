میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آدم‌ربایی ۴ هزار دلاری در تهران

معمای آدم ربایی ۴ هزار دلاری، بعد از گذشت ۲۴ ساعت با دستگیری مردی آشنا رازگشایی شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۴۰۵
| |
1305 بازدید
آدم‌ربایی ۴ هزار دلاری در تهران

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، چند روز قبل زنی جوان با پلیس تماس گرفت و از ربوده شدن شوهرش خبر داد. او گفت: همسرم صبح راهی محل کارش شد اما قرار بود زود برگردد که با هم به مهمانی برویم اما با گذشت زمان، خبری از او نشد. حتی تلفن همراهش نیز خاموش بود و نگران وی شده بودم تا اینکه ساعت ۱۰ شب، با من تماس گرفت. وقتی گوشی را جواب دادم به جای شوهرم، صدای مردی ناشناس را شنیدم که می‌گفت شوهرم را ربوده‌اند و برای آزادی او چهار هزار دلار می‌خواهند.

گزارش این آدم‌ربایی به قاضی عظیم سهرابی بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران اعلام شد و کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. طبق هماهنگی پلیس، زن جوان برای تحویل پول به آدم‌ربایان با آنها در بوستانی کوچک در حاشیه یکی از بزرگراه‌های تهران قرار گذاشت و با در دست داشتن کیسه حاوی دلارها به آنجا رفت. او طبق خواسته آدم‌ربایان کیسه را داخل سطل زباله انداخت و محل را ترک کرد. دقایقی بعد مردی با لباس مشکی سواربر موتورسیکلتی با پلاک مخدوش به محل نزدیک شد و کیسه را برداشت، اما بلافاصله توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد که دوستش مهران او را اجیر کرده تا در این آدم‌ربایی به او کمک کند. با این اطلاعات ماموران موفق شدند محل نگهداری گروگان که خانه ای متروکه در مرکز تهران بود، شناسایی و گروگان را که دست و پایش بسته بود آزاد و مهران را دستگیر کنند. مهران در بازجویی ها گفت که با گروگان در زمینه سرمایه گذاری ارز دیجیتال فعالیت داشته اما او ۵۰۰ میلیون تومان پولش را برنگردانده است. همین موجب شده تا او نقشه آدم ربایی و اخاذی بکشد.

تحقیقات درباره این پرونده به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران همچنان ادامه دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آدم ربایی اخاذی دلار اختلافات مالی وصول طلب
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ربودن پسر تاجر برای اخاذی ۴ میلیارد تومانی
ماجرای ربودن پدر توسط ۳ پسرش!
عموی ۷۰ ساله برای اخاذی از برادرزاده‌اش، او را ربود
آدم ربایی برای وصول طلب میلیاردی
آدم‌ربایی ساختگی برای اخاذی ۸۰ هزار درهمی از خانواده
آدم ربایی و اخاذی با وعده مهاجرت به آلمان
ربودن مرد جوان برای ۵۰ میلیارد تومان تتر
پایان  آدم ربایی ۱۰ میلیاردی
فرار جسورانه زن گروگان از صندوق عقب خودرو
گروگان ۵ میلیون دلاری ۲۳ روز با چشمان بسته!
ماجرای آدم ربایی مسلحانه ۴۰ میلیاردی
ناکامی آدم ربای ۳ هویتی در اخاذی ۲۷۰ میلیونی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eWL
tabnak.ir/005eWL