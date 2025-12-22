عکس: علیرضا حقیقی داماد شد!

به گزارش تابناک، علیرضا حقیقی دروازه‌بان سابق پرسپولیس و تیم ملی که در چند فصل اخیر کمی از فوتبال فاصله گرفته عکس‌های جدیدی از خودش در فضای مجازی منتشر کرد، در این تصاویر حقیقی با تیپ رسمی در مراسم عروسی حضور دارد که البته مشخص نیست مراسم برای نزدیکانش بوده یا گلر سابق تیم ملی خودش داماد شده است!