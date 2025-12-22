کامبک رویایی در یادگار امام؛ تراکتور صعودش را قطعی کرد

تراکتور به لطف گلزنی آقای گل فصل گذشته لیگ برتر فوتبال، صعود خود را به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا مسجل کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در چارچوب دور ششم از مرحله نخست لیگ نخبگان آسیا ۲۶-۲۰۲۵، در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز مقابل الدحیل قطر صف‌آرایی کرد که این دیدار با برتری ۲ بر یک شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید.

خطای محمد نادری روی ادمیلسون جونیور در دقیقه ۳۲، یک ضربه پنالتی برای الدحیل به ارمغان آورد و بنجامین بوریژو در دقیقه ۳۵ توانست گل اول الدحیل را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. شاگردان جمال بلماضی به لطف همین گل با برتری راهی رختکن شدند.

در دقیقه ۵۱ بود که ضربه تیبور هلیلوویچ به تیر دروازه الدحیل برخورد کرد و در برگشت، شجاع خلیل‌زاده توانست دروازه نماینده قطر را باز کند. این نتیجه تا دقیقه ۲+۹۰ پابرجا بود؛ تا اینکه امیرحسین حسین‌زاده در این دقیقه با شوتی استادانه توانست گل دوم تراکتور را به ثمر برساند.

تراکتور علاوه بر مسجل کردن صعودش به مرحله یک‌هشتم نهایی، روند شکست‌ناپذیری خود را در لیگ نخبگان آسیا حفظ کرد و با کسب ۱۴ امتیاز، موقتاً به رتبه دوم جدول راه یافت. الدحیل نیز با هفت امتیاز در رتبه ششم جدول ایستاد.

ریو تانیموتو از ژاپن قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و اودیل خامروبکوف از تراکتور و لوئیس آلبرتو از الدحیل را با کارت زرد جریمه کرد.