میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کامبک رویایی در یادگار امام؛ تراکتور صعودش را قطعی کرد

تراکتور به لطف گلزنی آقای گل فصل گذشته لیگ برتر فوتبال، صعود خود را به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا مسجل کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۹۸
| |
2150 بازدید
|
۲
کامبک رویایی در یادگار امام؛ تراکتور صعودش را قطعی کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در چارچوب دور ششم از مرحله نخست لیگ نخبگان آسیا ۲۶-۲۰۲۵، در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز مقابل الدحیل قطر صف‌آرایی کرد که این دیدار با برتری ۲ بر یک شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید.

خطای محمد نادری روی ادمیلسون جونیور در دقیقه ۳۲، یک ضربه پنالتی برای الدحیل به ارمغان آورد و بنجامین بوریژو در دقیقه ۳۵ توانست گل اول الدحیل را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. شاگردان جمال بلماضی به لطف همین گل با برتری راهی رختکن شدند.

در دقیقه ۵۱ بود که ضربه تیبور هلیلوویچ به تیر دروازه الدحیل برخورد کرد و در برگشت، شجاع خلیل‌زاده توانست دروازه نماینده قطر را باز کند. این نتیجه تا دقیقه ۲+۹۰ پابرجا بود؛ تا اینکه امیرحسین حسین‌زاده در این دقیقه با شوتی استادانه توانست گل دوم تراکتور را به ثمر برساند.

تراکتور علاوه بر مسجل کردن صعودش به مرحله یک‌هشتم نهایی، روند شکست‌ناپذیری خود را در لیگ نخبگان آسیا حفظ کرد و با کسب ۱۴ امتیاز، موقتاً به رتبه دوم جدول راه یافت. الدحیل نیز با هفت امتیاز در رتبه ششم جدول ایستاد.

ریو تانیموتو از ژاپن قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و اودیل خامروبکوف از تراکتور و لوئیس آلبرتو از الدحیل را با کارت زرد جریمه کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ نخبگان آسیا تراکتور الدحیل قطر
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسکوچیچ: چرا از اول اینجا بازی نکردیم؟!
پای خداداد عزیزی به AFC باز شد!
تمام احتمالات قرعه تراکتور در لیگ نخبگان
راه صعود تراکتور روشن شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Singapore
|
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
4
پاسخ
تیم شما ۷ تا ۷ تا گل میخوره و شما هم با تیترهای خاص عقده گشایی میکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
2
5
پاسخ
از اقای پزشکیان بابت زدن این دو گل ممنون هستم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eWE
tabnak.ir/005eWE