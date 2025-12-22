میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضوابط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور

بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، مدیرکل واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۷۹
| |
2122 بازدید
ضوابط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور

به گزارش تابناک، محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح مصوبه ۱۵۸۷۱۰ هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ و هماهنگی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران ضوابط و شرایط واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور را اعلام کرد.

وی افزود: ایرانیان مقیم خارج از کشور با تابعیت ایرانی بر اساس تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با حداقل ۱۸ سال تمام سن که آغاز اقامت از تاریخ ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ به تشخیص وزارت امورخارجه باشد حتی در صورت اقامت یک روزه، مشمول این دستورالعمل خواهد بود. به این ترتیب ایرانیان مقیم خارج باید پس از اعلام وزارت امور خارجه به سامانه میخک مراجعه کنند، این افراد باید تا تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری مقیم (بر اساس تعریف اعلامی وزارت امور خارجه) بوده و تا تاریخ ۱۲ آذر خودرو خود را خریداری کرده باشند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروهای سواری نو و کارکرده حداکثر ۵ سال ساخت، مجوز ثبت سفارش دریافت می‌کند، افزود: ایرانیان خارج از کشور در این مرحله از اجرای مصوبه صرفاً مجاز به واردات خودروهایی هستند که تا تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند، این در حالی است که خودروهای کارکرده با پیمایش بیش از ۹۹ کیلومتر از دریافت شناسنامه گارانتی معاف است.

وی تاکید کرد: واردات خودروهای راست فرمان و برندهای آمریکایی طبق ضوابط جاری کشور ممنوع است و واردات خودرو توسط هر فرد مشمول صرفاً برای یک دستگاه خودرو مجاز و ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.

حاجی‌زاده با یادآوری اینکه سایر ضوابط و مقررات مطابق قوانین جاری و آئین‌نامه‌های مربوط از جمله مصوبات هیأت وزیران درباره خودروهای نو و کارکرده است، گفت: خودروهای وارداتی از مصادیق رویه بدون انتقال ارز بوده و ثبت سفارش آن صرفاً از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایرانیان خارج از کشور خودرو واردات خودرو
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصادف زنجیره‌ای مرگبار چهار خودرو
بازار خودروی ایران در مسیر معکوس جهانی/پیش فروش خودرو روی مغز و اعصاب مشتری!
نامه اعتراضی واردکنندگان خودرو به معاون رئیس‌جمهور
افزایش نجومی قیمت خودرو در ۱۱۰ روز
فنر قیمت خودرو دوباره در رفت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eVv
tabnak.ir/005eVv