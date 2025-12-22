میلی صفحه خبر لوگو بالا
تدارک تلویزیون برای آغاز پویش «چله دعای عهد»/یک میلیون نفر عهد بستند

این پویش به سفارش علما و رجال دینی و با استناد به روایات معتبر درباره استغاثه به حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف طراحی و اجرا شده تا مؤمنان بتوانند از آثار و برکات معنوی وعده‌داده‌شده در ذیل دعای شریف عهد بهره‌مند شوند.
تدارک تلویزیون برای آغاز پویش «چله دعای عهد»/یک میلیون نفر عهد بستند

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، همزمان با آغاز سراسری پویش «چله دعای عهد» تا فرا رسیدن نیمه شعبان، شبکه سه سیما و شبکه قرآن و معارف سیما با پخش برنامه‌ها و آیتم‌های متنوع، به این پویش معنوی پیوسته‌اند.

شبکه سه و شبکه قرآن و معارف سیما در همکاری با مرکز هنری رسانه‌ای نهضت از هفته‌ی گذشته با پخش برنامه‌های مختلف به پویش سراسری «چله دعای عهد» پرداختند. شبکه سه سیما حوالی ساعت ۱۴ با جرای احمد اکبر نژاد و شبکه قرآن و معارف سیما نیز در ساعات ۱۴:۵۰ با اجرای عبدالرضا رضوی و ۱۹:۱۵ با اجرای کیارش باستانی این برنامه را روی آنتن می‌برند. علاوه بر این، هر دو شبکه با پخش آیتم‌های روزانه و بخش‌های کوتاه محتوایی، به پوشش مستمر این پویش می‌پردازند.

پویش «چله دعای عهد» از جمعه ۵ رجب، مصادف با ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و به مدت ۴۰ روز تا نیمه شعبان ادامه خواهد داشت. در این برنامه از کارشناسان و چهره‌های مردمی دعوت می‌شود و مخاطبان می‌توانند به‌صورت پیامکی یا از طریق فضای مجازی، با ارسال صدای خود، با امام زمان (عج) سخن بگویند.

این پویش به سفارش علما و رجال دینی و با استناد به روایات معتبر درباره استغاثه به حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف طراحی و اجرا شده تا مؤمنان بتوانند از آثار و برکات معنوی وعده‌داده‌شده در ذیل دعای شریف عهد بهره‌مند شوند.

علاقمندان می توانند با ارسال   عدد ۱  به شماره ۳۰۰۰۴۰۴ به این پویش بپیوندند. تاکنون ۱ میلیون نفر در این پویش شرکت کرده‌اند.

