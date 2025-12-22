به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی در پستی اینستاگرامی نوشت: برنده جایزه «مسلط‌ترین کشتی‌گیر فرنگی اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۵» سعید اسماعیلی است.

اتحادیه جهانی در ادامه آورده است: «در کارزار سال ۲۰۲۵ که تقریباً بدون نقص بود، فصل سعید اسماعیلی بی‌عیب‌ونقص سپری شد، جایی که او با فصلی مملو از عناوین، جایگاه خود را در میان برترین کشتی‌گیران این رشته تثبیت کرد.

او با انباشتن مدال‌های طلای رقابت‌های قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، فصل را با رتبه شماره یک جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم به پایان رساند.

اسماعیلی در این سال به صد درصد پیروزی دست یافت و هر ۱۱ مبارزه خود را با اقتدار به پیروزی رساند؛ به‌طوری که هشت پیروزی بدون دادن امتیاز و هفت برد با ضربه فنی به ثبت رساند.

تعداد بازدید : 241 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2189447"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1347360/2189447?width=700&height=400"></script></div>

در میان این پیروزی‌ها، دو برد ۹ بر صفر مقابل قهرمانان جهان آیتجان خالمخانوف (ازبکستان) و سباستین ناد (صربستان) نیز دیده می‌شود.

دارنده مدال طلای المپیک همچنین دو پیروزی مقابل حسرت جعفرف (جمهوری آذربایجان)، دارنده مدال برنز المپیک پاریس ۲۰۲۴، به دست آورد؛ یکی در فینال مسابقات جهانی و دیگری در دیدار فینال بازی‌های اسلامی برای کسب مدال طلا؛ جایی که او در لحظات پایانی زمان، با اجرای فن چهار امتیازی، عنوان قهرمانی را از رقیب اصلی خود گرفت.

معمولاً اوج سن یک کشتی‌گیر بین ۲۶ تا ۲۸ سالگی است؛ موضوعی که باید سایر کشتی‌گیران جهان را نگران کند، چرا که اسماعیلی در سن ۲۲ سالگی همچنان در حال قوی‌تر کردن مجموعه توانایی‌ها و ارتقای مهارت‌های خود است».