واکنش علیرضا دبیر به احتمال پناهندگی نابغه کشتی

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در واکنش به شایعات جدایی امیررضا معصومی و پیوستن او به تیم ملی جمهوری آذربایجان، بر مخالفت صریح خود با این انتقال تأکید کرد.
واکنش علیرضا دبیر به احتمال پناهندگی نابغه کشتی

رئیس فدراسیون کشتی گفت: مهم برای من امیر رضا است و امیر رضا‌ها برای من مهم هستند اینها نخبه‌های مملکت هستند و تا آخرین لحظه هم اجازه رفتن او را نخواهم داد.

به گزارش تابناک؛ علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در خصوص تصمیم امیر رضا معصومی برای رفتن به کشور جمهوری آذربایجان گفت: فردین معصومی مثل برادر من است و امیر رضا مثل پسر من است. تمام اتفاقاتی که در آینده می‌تواند برای امیر رضا بیافتد چه در رفتن او و چه در ماندن او، من به امیر رضا و پدرش گفته‌ام و فقط مانده که او تصمیم بگیرد.

من شرعا، اخلاقا و عرفا تمام کار‌هایی که از دستم بر می‌آمد را برایش انجام دادم و پیش خدا و مردم هم شرمنده نیستم. من به شدت مخالف رفتن او هستم از بچگی و از ۱۵ سالگی پیش من بزرگ شده است و خودم او را بزرگ کرده‌ام و به قول گفتنی آب و دانه اش را دادم بعد جای دیگری استفاده اش را ببرد؟ او پهلوان ما است، قهرمان ما است و امیدوارم پیش ما بماند.

وی در خصوص نامه نگاری فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان برای امیررضا معصومی افزود: مهم برای من امیر رضا است و امیر رضا‌ها برای من مهم هستند اینها نخبه‌های مملکت هستند و تا آخرین لحظه هم اجازه اینکار را نخواهم داد. ما تلاشمان را می‌کنیم تا بماند و خدا هم انشالله کمک مان خواهد کرد. نامه فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان را جواب نداده‌ام و اجازه رفتن امیر رضا را نخواهم داد.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه در خصوص دیدار پایانی لیگ برتر کشتی آزاد اذعان داشت: فینال لیگ برتر کشتی آزاد به نظر من دربی سرخابی‌ها بود، چون تیم بانک شهر هم حامی مالی پرسپولیس است.

