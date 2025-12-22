منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نیروگاه خورشیدی احداثشده در پژوهشگاه نیرو به ظرفیت یک مگاوات، امروز دوشنبه ۱ دیماه با حضور جعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی رئیسجمهور، عباس علیآبادی، وزیر نیرو و محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا به بهرهبرداری رسید.
این نیروگاه خورشیدی با استفاده از ۱۷۱۰ پنل خورشیدی ۶۰۰ واتی دوطرفه احداث شده است. تجهیزات بهکاررفته در این پروژه، از جمله پنلهای خورشیدی، تولید داخل کشور بوده و در راستای حمایت از توان فنی و صنعتی داخلی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در جریان این مراسم، همچنین روند احداث و نصب سامانه کشوری رصد و پایش نیروگاههای تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت؛ سامانهای که با هدف پایش برخط، تجمیع دادهها و افزایش شفافیت در فرآیند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور طراحی و اجرا شده است.
راهاندازی این سامانه میتواند نقش مؤثری در مدیریت، نظارت و تسریع اجرای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر ایفا کرده و بستر تصمیمسازی دقیقتر برای سیاستگذاران حوزه انرژی را فراهم کند.
افتتاح این نیروگاه خورشیدی در پژوهشگاه نیرو، بهعنوان یکی از مراکز علمی و پژوهشی کشور، گامی عملی در جهت توسعه انرژیهای پاک، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تحقق اهداف کلان گذار انرژی ارزیابی میشود.
عباس علی آبادی- وزیر نیرو- در حاشیه مراسم افتتاح یک نیروگاه خورشیدی و بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات اخیر جوی کشور، اظهار کرد: رخدادهای هفتههای گذشته بهروشنی نشان میدهد که ایران وارد دورهای از تغییرات جدی اقلیمی شده است. تغییر الگوی بارشها، نابهجایی زمانی و مکانی بارندگیها و شدت گرفتن پدیدههای حدی، از نشانههای بارز این وضعیت است و آنچه اخیراً در کشور رخ داد، بسیاری از ابهامات در این زمینه را روشنتر کرد.
وی افزود: بررسیهای هواشناسی نشان میدهد شکلگیری جبهههای پرفشار در مناطق اطراف از جمله ترکیه و پاکستان و همزمان ایجاد یک دالان کمفشار بر فراز ایران، شرایطی را فراهم کرد که منجر به بارشهای قابل توجه در بخشهایی از کشور شد. در برخی استانها نظیر کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان، بارشهای مناسبی به ثبت رسید که بخشی از آن پشت سازههای آبی مانند سدها ذخیره شد و بخشی دیگر نیز به دریا راه یافت. این شرایط بار دیگر اهمیت برنامهریزی اصولی برای مدیریت روانآبها، توسعه آبخیزداری و اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی سفرههای زیرزمینی را یادآور میشود.
وزیر نیرو با تأکید بر محدودیتهای پیشبینی بلندمدت بارشها تصریح کرد: پیشبینی دقیق این نوع سامانههای بارشی در بازههای زمانی طولانی امکانپذیر نیست و نهایتاً حدود دو هفته پیش از وقوع میتوان با اطمینان نسبی درباره آنها اظهار نظر کرد. هرچه به زمان وقوع بارش نزدیکتر میشویم، دقت پیشبینیها افزایش مییابد، اما همچنان باید با احتیاط و بر اساس سناریوهای مختلف برنامهریزی کرد.
علیآبادی با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: بهرغم بارشهای اخیر، واقعیت این است که بسیاری از استانها همچنان با کسری منابع آبی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد مواجه هستند و استان تهران نیز هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است. هرچند امیدواریم در هفتهها و ماههای آینده شاهد تداوم بارشها باشیم، اما نباید فراموش کرد که بدهی انباشتهای به منابع آب زیرزمینی و محیطزیست وجود دارد که با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد و نیازمند برنامهریزی بلندمدت است.
وی نقش مردم در مدیریت این شرایط را بسیار مهم دانست و افزود: همراهی و همکاری مردم در مصرف بهینه آب و برق، نقشی تعیینکننده در عبور از شرایط حساس فعلی دارد و شایسته قدردانی است. در حال حاضر تهران به نقطهای رسیده که میتوان امیدوار بود به نوبتبندی آب نرسیم، اما این موضوع به معنای رفع کامل دغدغهها نیست و مدیریت فشار شبکه و کنترل مصرف همچنان ضرورت دارد. ناترازی، چه در حوزه آب و چه در حوزه برق، حاصل عدم تعادل میان تولید و مصرف است و تمرکز صرف بر افزایش تولید، بدون اصلاح الگوی مصرف، راهحل پایدار محسوب نمیشود.
وزیر نیرو با اشاره به تجربه دریاچه ارومیه اظهار کرد: توسعه جمعیت، کشاورزی و صنعت بدون توجه به ظرفیتهای اکولوژیک، موجب کاهش سهم آب این دریاچه شده است. اگرچه بارشهای اخیر تا حدودی شرایط را بهبود بخشیده، اما جبران خسارتهای واردشده نیازمند تداوم بارندگی و اجرای برنامههای ساختاری و اصلاحی است. در همین راستا، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برنامههای گستردهای را بهویژه در حوزه آبخیزداری و تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی در دستور کار دارند، هرچند باید توجه داشت که کشور در پنج سال گذشته با شرایط خشکسالی مواجه بوده است.
علیآبادی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از پروژههای این حوزه گفت: سیاست اصلی دولت، ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و فراهمسازی محیط مناسب کسبوکار است. دولت قصد ندارد توسعه انرژی تجدیدپذیر را صرفاً بهصورت دولتی پیش ببرد و نقشآفرینی بخش خصوصی در این مسیر بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر ۱۴ پروژه بزرگ در صنعت برق در دست اجراست که بخشی از آنها مربوط به احداث نیروگاهها و بخشی دیگر مرتبط با رفع محدودیتهای شبکه انتقال و توزیع است.
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته حدود ۴۲۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده و حدود ۳۰۰۰ مگاوات دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد. بخشی از این ظرفیتها در سال گذشته بهطور کامل وارد مدار نشد، اما در سال جاری نقش مؤثرتری در تأمین برق ایفا خواهد کرد. از منظر ظرفیت نیروگاهی، کشور با کمبود جدی مواجه نیست و چالش اصلی، تأمین پایدار سوخت و مدیریت مصرف است که در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت نفت در جریان است.
وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: مدیریت مصرف به همان اندازه توسعه تولید اهمیت دارد. سیاست دولت حرکت به سمت هوشمندسازی شبکه برق و استفاده از ابزارهای کنترلی است تا بهجای قطع برق، محدودیت مصرف در ساعات اوج اعمال و مصرف به ساعات کمبار منتقل شود. این رویکرد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی کارآمدتر است و در سطح جهانی نیز بهعنوان یک اقدام پیشرو شناخته میشود. با تداوم توسعه تولید، بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، و همزمان مدیریت هوشمند مصرف، میتوان ناترازی آب و انرژی را کنترل و از بروز بحرانهای پرهزینه در آینده جلوگیری کرد.