آزمایش موشکی کذب است

در پی انتشار تصاویری با محتوای آزمایش موشکی در برخی نقاط کشور، برخی منابع آگاه به خبرگزاری صداوسیما اطلاع داده اند که تصاویر منتشر شده به آزمایش موشکی مربوط نبوده و صحت ندارد

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ در پی انتشار تصاویری با محتوای آزمایش موشکی در برخی نقاط کشور، برخی منابع آگاه اطلاع داده‌اند که تصاویر منتشر شده به آزمایش موشکی مربوط نبوده و صحت ندارد

به گفته این منابع امروز هیچ آزمایش موشکی صورت نگرفته است و رد سفید در آسمان خط عبور هواپیما در ارتفاع بالاست