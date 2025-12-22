میلی صفحه خبر لوگو بالا
انجمن خیریه اوتیسم در خدمت دستمزدها و پاداش‌ها/ سرمایه‌گذاری بورسی و خرید خودروهای لوکس

گزارشها از انجمن خیریه اوتیسم ایران، از دستمزدها و پاداش‌های ویژه و نیز سرمایه‌گذاری در بورس به همراه خرید خودروهای لوکس حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۳۲
| |
2638 بازدید
|
۹

انجمن خیریه اوتیسم در خدمت دستمزدها و پاداش‌ها/ سرمایه‌گذاری بورسی و خرید خودروهای لوکس

بررسی صورت‌های مالی رسمی انجمن خیریه اوتیسم ایران برای سال ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ توسط حسابرس مستقل منتشر شده، ابهامات و نکات قابل تأملی را در عملکرد مالی این نهاد خیریه آشکار می‌سازد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تحقیقات نشان می‌دهد که کل عواید انجمن در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. اما بیش از نیمی از این مبلغ (۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) صرف پرداخت دستمزد، پاداش و مزایای پرسنل شده است.

در جزئیات گزارش حسابرسی آمده است: - قریب به ۸۰۰ میلیون تومان تحت عنوان «حق مدیریت» به فردی پرداخت شده که طبق اطلاعات سامانه نظام پزشکی، کارشناس کاردرمانی است و فاقد پروانه فعالیت بوده و تنها دو روز در هفته در انجمن حضور داشته است. - کل دریافتی پرسنل واحد مطالبه‌گری (شامل یک کارشناس و یک مدیر) بیش از ۳ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان بوده که حدود ۱ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان آن تحت عنوان «حق مطالبه‌گری» (اضافه بر حقوق، عیدی، پاداش و مزایا) پرداخت شده است. - مبلغ ۱۴ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان نیز به عنوان دستمزد توانبخشی در کلینیک‌های «خانه امید» پرداخت شده، در حالی که پوشش صد درصدی بیمه پایه برای توانبخشی کودکان اوتیسم زیر ۱۲ سال وجود دارد و این مبالغ می‌بایست از طریق صندوق‌های بیمه بازپرداخت شود. برخی از این کلینیک‌ها نیز فاقد مسئول فنی و مجوزهای لازم هستند.

افشای جزئیات جدید از صورت‌های مالی انجمن خیریه اوتیسم ایران؛ بیش از نیمی از عواید صرف دستمزد و پاداش + سرمایه‌گذاری در بورس و خرید خودروهای لوکس

تحلیل کارشناسان مالی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی انجمن در بورس و باقی ماندن حدود ۲ میلیارد تومان نقدینگی در پایان دوره، معادل یک‌چهارم درآمد انجمن را از چرخه خدمات‌رسانی به طیف اوتیسم خارج کرده است.

گزارش ناقص

علاوه بر این، گزارش حسابرسی هیچ اثری از درآمدهای حاصل از دریافت بخشی از تعرفه ویزیت و توانبخشی از خانواده‌ها در کلینیک‌های انجمن نشان نمی‌دهد. همچنین بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه سفرهای خارجی ثبت شده و بخشی از تنخواه ارزی توسط سه نفر از مدیران بازگردانده نشده است.

یکی از موارد جنجالی، خرید دو خودرو لوکس است: - سواری جک J4 سفید در اختیار مدیرعامل انجمن قرار گرفته. - شاسی‌بلند دوکابین T8-KMC نیز به همسر مدیرعامل تحویل شده و خودرو دیگری به شرکت مهندسی لیمان (وابسته به بانک پاسارگاد) واگذار شده است. خرید اقساطی این خودروها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۶ میلیون تومان هزینه برای انجمن داشته است.

در مجموع، تنها ۶ درصد از بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳ به طور مستقیم به خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم تخصیص یافته که بخشی از آن کالاهای اهدایی خیرین بوده یا طبق درخواست خیران صرف درمان و دارو شده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
26
پاسخ
شش ماه هست که دارید افشاگری می کنید
آیا نتیجه ای هم داشت ؟
اگر نتیجه نداشته ، پس دست های پنهانی پشت این افراد و این داستان وجود داره
مرندی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
31
پاسخ
آخه با پول بچه های مریض.خدا ازتون نگذره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
24
پاسخ
اکثر خیریه برای پولشویی درست میشن چون مشکوک بنظر نمیرسن
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
20
پاسخ
این پولا خوردن داره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
21
پاسخ
اینها مظلوم تر از اوتیسم پیدا نکردند که چپاول کنند؟
مهندس رضا جعفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
20
پاسخ
من خودم خَیّر هستم و ۱۸ کودک بدسرپرست و بیسرپرست تحت پوشش دارم ،گاهی برای یک میلیون تومان کارم گیره که مثلاً برای فلان نیازمند یک ویلچر بخرم ،دو سه نفر هم قبلاً کمک میکردن خودشون رو کشیدن کنار علتش هم همین رفتارها و طو استفاده از اعتماد مردمه ،این مجموعه باید حتماً حسابرسی بشه و خاطیان به اشد مجازات برسند ،کسی که به بچه های اوتیسمی رحم نمیکنه باید اعدامش کرد !
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
16
پاسخ
آفرین به تابناک. روزنامه نگاری واقعی این است. متاسفانه بسیاری از خیریه ها و یا سازمان های مزدم نهاد دچار این گونه معضلات هستند یعنی به مکانی برای دلالی و پول درآوزدن بعضی ها شده است. متاسفانه به نظرمیاد تعدادی از ما ایرانی ها استعدادبسیاری دررخراب کردن هر چیز خوب داریم.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
20
پاسخ
یه سفره ای پهن شده ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
11
پاسخ
خیریه=کلاه برداری
