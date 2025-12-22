گزارشها از انجمن خیریه اوتیسم ایران، از دستمزدها و پاداش‌های ویژه و نیز سرمایه‌گذاری در بورس به همراه خرید خودروهای لوکس حکایت دارد.

انجمن خیریه اوتیسم در خدمت دستمزدها و پاداش‌ها/ سرمایه‌گذاری بورسی و خرید خودروهای لوکس

بررسی صورت‌های مالی رسمی انجمن خیریه اوتیسم ایران برای سال ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ توسط حسابرس مستقل منتشر شده، ابهامات و نکات قابل تأملی را در عملکرد مالی این نهاد خیریه آشکار می‌سازد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تحقیقات نشان می‌دهد که کل عواید انجمن در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. اما بیش از نیمی از این مبلغ (۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) صرف پرداخت دستمزد، پاداش و مزایای پرسنل شده است.

در جزئیات گزارش حسابرسی آمده است: - قریب به ۸۰۰ میلیون تومان تحت عنوان «حق مدیریت» به فردی پرداخت شده که طبق اطلاعات سامانه نظام پزشکی، کارشناس کاردرمانی است و فاقد پروانه فعالیت بوده و تنها دو روز در هفته در انجمن حضور داشته است. - کل دریافتی پرسنل واحد مطالبه‌گری (شامل یک کارشناس و یک مدیر) بیش از ۳ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان بوده که حدود ۱ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان آن تحت عنوان «حق مطالبه‌گری» (اضافه بر حقوق، عیدی، پاداش و مزایا) پرداخت شده است. - مبلغ ۱۴ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان نیز به عنوان دستمزد توانبخشی در کلینیک‌های «خانه امید» پرداخت شده، در حالی که پوشش صد درصدی بیمه پایه برای توانبخشی کودکان اوتیسم زیر ۱۲ سال وجود دارد و این مبالغ می‌بایست از طریق صندوق‌های بیمه بازپرداخت شود. برخی از این کلینیک‌ها نیز فاقد مسئول فنی و مجوزهای لازم هستند.

تحلیل کارشناسان مالی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی انجمن در بورس و باقی ماندن حدود ۲ میلیارد تومان نقدینگی در پایان دوره، معادل یک‌چهارم درآمد انجمن را از چرخه خدمات‌رسانی به طیف اوتیسم خارج کرده است.

گزارش ناقص

علاوه بر این، گزارش حسابرسی هیچ اثری از درآمدهای حاصل از دریافت بخشی از تعرفه ویزیت و توانبخشی از خانواده‌ها در کلینیک‌های انجمن نشان نمی‌دهد. همچنین بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه سفرهای خارجی ثبت شده و بخشی از تنخواه ارزی توسط سه نفر از مدیران بازگردانده نشده است.

یکی از موارد جنجالی، خرید دو خودرو لوکس است: - سواری جک J4 سفید در اختیار مدیرعامل انجمن قرار گرفته. - شاسی‌بلند دوکابین T8-KMC نیز به همسر مدیرعامل تحویل شده و خودرو دیگری به شرکت مهندسی لیمان (وابسته به بانک پاسارگاد) واگذار شده است. خرید اقساطی این خودروها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۶ میلیون تومان هزینه برای انجمن داشته است.

در مجموع، تنها ۶ درصد از بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳ به طور مستقیم به خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم تخصیص یافته که بخشی از آن کالاهای اهدایی خیرین بوده یا طبق درخواست خیران صرف درمان و دارو شده است.