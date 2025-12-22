پاتک مجلس به رفیق قدیمی / بازی پیچیده با صندلی وزیر جهاد؟

غلامرضا نوری قزلجه که با تکیه بر کرسی‌های پارلمان به صندلی وزارت رسید، حالا تلخ‌ترین تجربه سیاسی خود را از سر می‌گذارد؛ در حالی که تصور می‌شد سابقه مجلسی او راه تعامل با بهارستان را هموار کند اما نایب‌رئیس مجلس با ادبیاتی که بوی استیضاح می‌دهد، نشان داد که در بازارِ آشفته گوشت و مرغ، رفاقت‌های قدیمی به بهای حفظ سفره مردم فروخته شده است.

​اظهارات اخیر نائب رئیس مجلس نشان می‌دهد که صبر پارلمان در برابر نوسانات قیمت اقلام اساسی به پایان رسیده است و نوری قزلجه که مدیریت وزارتخانه‌ای گره‌خورده با نان و معیشت را بر عهده دارد، اکنون با اولتیماتومی جدی روبروست؛ یا ثبات در بازار یا خداحافظی با صندلی وزارت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حمیدرضا حاجی‌بابایی نائب رئیس مجلس و مرد پرنفوذ پارلمان،این بار با ادبیاتی تند و بی‌سابقه، از احتمال استیضاح وزرای ناکارآمد سخن گفت و اگرچه او نامی از کسی نبرد، اما کدهای ارسالی نشان می‌دهد که «غلامرضا نوری قزلجه» به دلیل تداوم بحران در بازار گوشت و مرغ و چالش مطالبات گندم‌کاران، اولین هدف بهارستان‌نشینان است ؛ وزیری که خود از بدنه مجلس برخاسته و حالا در برابر همکاران سابقش تنها مانده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب رئیس مجلس اعلام کرد: اولویت اول کشور ما وضعیت اقتصادی و معیشتی است و نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع حساسیت دارند که کاملاً به حق است و وزیر باید موفق عمل کند و نمایندگان پیگیری کنند و در صورتی که وزیر در مسائل معیشتی و اقتصادی مردم نتواند اقدام مؤثری انجام دهد، استیضاح او در دستور کار قرار می‌گیرد.

زنگ پایان ماموریت نوری قزلجه به صدا درآمد؟

اظهارات حاجی‌بابایی در بافت سیاسی فعلی، به‌طور مشخصی نشانه‌هایی از هدف قرار گرفتن غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی را در خود دارد؛ گرچه حاجی‌بابایی نامی از فرد خاصی نبرده، اما کدورت‌ها و چالش‌های اخیر در بخش کشاورزی، انگشت اتهام را به سمت نوری قزلجه نشانه می‌رود.

ازآنجایی که وزارت جهاد کشاورزی مستقیم‌ترین ارتباط را با «معیشت و سفره مردم» دارد و نوسانات قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و نان، خط مقدم نارضایتی‌های اقتصادی است. البته حاجی‌بابایی به عنوان یک چهره بانفوذ در کمیسیون برنامه و بودجه، نسبت به تخصیص ارز و مدیریت منابع در این وزارتخانه حساسیت بالایی دارد.

گوشت و مرغ طناب دار صندلی وزارت

تداوم قیمت‌های بالا در بازار گوشت قرمز و مرغ و ناتوانی در حذف واسطه‌ها، اصلی‌ترین نقد معیشتی به وزیر جهاد است، همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و ابهام در تعیین قیمت تضمینی خرید گندم برای سال زراعی جدید، باعث ایجاد تنش میان نمایندگان شهرستان‌ها که پایگاه اصلی رأی آن‌ها کشاورزان هستند و وزیر شده است.

البته انتقادها به نحوه توزیع نهاده‌های دامی و وابستگی شدید به واردات که منجر به نوسان قیمت پروتئین در سفره مردم می‌شود همچنان پابرجاست ،ضمن اینکه برخی نمایندگان معتقدند تیم مدیریتی نوری قزلجه انسجام لازم برای جراحی‌های بزرگ اقتصادی در بخش کشاورزی را ندارد.

کارت قرمز بهارستان برای وزیر ناکارآمد

گفته های حاجی‌بابایی بیشتر به منزله یک «اخطار قرمز» است، اما با توجه به اینکه نوری قزلجه خود از بدنه مجلس به دولت رفته است، انتظار نمایندگان از او بیش از سایرین بود که محقق نشد.

به گزارش تابناک، گرچه مقصود حاجی‌بابایی ایجاد یک «پیوست نظارتی» برای بودجه و عملکرد وزراست، اما نوری قزلجه به دلیل تصدی وزارتخانه‌ای که با «نان مردم» گره خورده، در خط مقدم این فشار قرار دارد و اگر در ماه‌های آتی ثبات در قیمت اقلام اساسی به‌ویژه گوشت و مرغ ایجاد نشود، احتمالاً اولین گزینه برای جدی شدن فرآیند استیضاح در مجلس خواهد بود ؛ البته این موضع گیری می‌تواند نوعی بازارگرمی سیاسی برای فشار به دولت جهت تخصیص بودجه‌های بیشتر به بخش‌های معیشتی نیز باشد.