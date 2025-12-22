پاسخ غیرمنتظره خواننده قدیمی مقیم آمریکا به اینترنشنال
عارف: خودم هم با این انقلاب موافق بودم و معتقد بودم که «باید اتفاقی در جامعه ایران رخ دهد.»
به گزارش تابناک؛ مجری اینترنشنال از عارف سوال کرد: آیا شما هم در سالهای منتهی به انقلاب ۵۷ ـ همانند تعداد زیادی از همنسلان ـ ترانههای اعتراضی و انقلابی علیه رژیم پهلوی خواندهاید؟
عارف در جواب این سوال پاسخ داد: بله من هم ترانههای اعتراضی زیادی خواندهام هرچند شعرها در شورای موسیقی سانسور و ردّ میشدند و در واقع، خودم هم با این انقلاب موافق بودم و معتقد بودم که «باید اتفاقی در جامعه ایران رخ دهد.»
