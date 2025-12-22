میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واریز ۲ میلیون تومان ماهانه به حساب مادران

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تصویب و تأمین اعتبار طرح «کارت امید مادر» در بودجه سال ۱۴۰۵، از اجرای سراسری این طرح برای تمامی مادران کشور، بدون محدودیت جغرافیایی، قومیتی یا ترتیب تولد فرزند خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۹۱
| |
2580 بازدید
|
۲
واریز ۲ میلیون تومان ماهانه به حساب مادران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مرضیه وحیددستجردی؛ دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تصویب و تأمین اعتبار طرح «کارت امید مادر» در بودجه سال ۱۴۰۵، از اجرای سراسری این طرح برای تمامی مادران کشور، بدون محدودیت جغرافیایی، قومیتی یا ترتیب تولد فرزند خبر داد.

حدود ۸۰ درصد از رشد مغزی کودکان در ۲ سال اول زندگی شکل می‌گیرد

وحیددستجردی همچنین در بخشی از سخنانش با تأکید بر اهمیت سال‌های آغازین زندگی کودکان، گفت: دو سال اول زندگی، دوره‌ای تعیین‌کننده در رشد جسمی، به‌ویژه رشد مغزی و هوشی کودک است؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد از رشد مغزی، در همین بازه زمانی شکل می‌گیرد و بنیان سلامت آینده فرد، در همین سال‌ها گذاشته می‌شود.

وی افزود: اگر در این دو سال نخست، کودک از نظر تغذیه، بهداشت، عاطفی، خانوادگی و روانی به‌خوبی رسیدگی شود، ۸۰ درصد از رشد هوشی، روانی، رفتاری و شناختی او در آینده تضمین خواهد شد. با همین نگاه مسئله‌محور و رویکرد حل مسئله، در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و در قالب شورای سیاست‌گذاری و شورای اندیشه‌ورزی، موضوع سال‌های آغازین زندگی کودک مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: این شورا‌ها پس از برگزاری جلسات تخصصی، به این جمع‌بندی رسیدند که با این رویکرد وارد سال‌های آغازین کودک شویم که منجر به کارت امید مادر شد.

پیش‌بینی اعتبار اجرای «کارت امید مادر» در بودجه ۱۴۰۵

وحید دستجردی با اشاره به شکل‌گیری «کارت امید مادر»، اظهار کرد: این طرح ابتدا در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و اعضای شورا موافقت خود را اعلام و پس از آن، رئیس‌جمهور ۲۴ شهریورماه، کارت امید مادر را امضا کردند و خوشبختانه اعتبار اجرای آن نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شد.

وی توضیح داد: بر این اساس، از ابتدای فروردین سال آینده، همه مادران در سراسر کشور، بدون در نظر گرفتن قومیت، منطقه جغرافیایی یا نرخ باروری محل سکونت، در صورت تولد فرزند، مشمول دریافت کارت امید مادر می‌شوند. این کارت فارغ از اینکه فرزند اول، دوم، سوم یا حتی پنجم خانواده باشد، به همه فرزندان تعلق می‌گیرد.

ارائه «کارت امید مادر» به مادران از بدو تولد فرزند تا ۲۴ ماه

دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: برخلاف بسیاری از حمایت‌ها که معمولاً به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد و اغلب سرپرستان مرد هستند، در این طرح تصمیم گرفته شد کارت مستقیماً به مادر داده شود؛ چراکه زحمات اصلی بارداری، شیردهی و مراقبت از کودک بر عهده مادر است.

به گفته وی، کارت امید مادر از بدو تولد فرزند به مادر تحویل داده می‌شود و به مدت دو سال، یعنی ۲۴ ماه، هر ماه مبلغ دو میلیون تومان به آن واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های زندگی و نیاز‌های کودک در این دوره حساس شود.

وحید دستجردی با اشاره به بازخورد‌های اجتماعی این طرح گفت: پس از اعلام طرح کارت امید مادر، استقبال بسیار گسترده‌ای از سوی خانواده‌ها، مادران و پدران صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که حتی خانواده‌هایی که تولد فرزندشان در ماه‌های پایانی امسال است، با ارسال نامه و پیام، خواستار مشمول شدن در این طرح شده‌اند. اگرچه به دلیل سالانه بودن قانون بودجه، اجرای طرح از سال آینده امکان‌پذیر است، اما همین میزان استقبال نشان‌دهنده اثرگذاری این طرح و حمایت از آنها است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به باور ما، کارت امید مادر می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد احساس حمایت و همراهی دولت با خانواده‌ها ایفا کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت تامین اعتبار کارت امید مادر کودکان
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنگ خطر برای سلامت کودکان آمریکا
اینفوتابناک | بهترین مواد غذایی برای افزایش قد کودک
تفاوت رفتار ویروس آنفلوآنزا در سال جاری
آمار تجرد قطعی در کشور ۷ برابر شده است
سقوط کودکان به داخل سیلاب روستایی در هرمزگان
کودکان در معادن زغال‌سنگ؛ برنده جایزه یونیسف
هشدار جدی: کودکان را به ایستگاه ۷ توچال نبرید
بهنوش بختیاری: گوشی دست بچه‌ ندهید؛ این جنایت است!
عکس: کودکان و سالمندان در خط مقدم بحران آلودگی هوا
تأثیر تماشای کارتون‌ها بر رشد مغزی کودکان
چالش جدی در درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
16
پاسخ
یاد 1 میلیون احمدی نژاد افتادم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
10
پاسخ
شرمتان نمی شود؟ می شود حدود 16 دلار. بیرون از ایران مثلا در دبی با این پول یک ساندویج هم نمی توان خرید.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eUV
tabnak.ir/005eUV