شورای عالی انقلاب فرهنگی به شایعات پایان داد

خسروپناه با اشاره به مصوبات فرهنگی و تربیتی شورا گفت: تصویب تاثیر قطعی معدل پایه‌های ۱۱ و ۱۲ با مشارکت معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان انجام شده و تغییر نخواهد کرد تا خانواده‌ها بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.
خسروپناه گفت: تصویب تاثیر قطعی معدل پایه‌های ۱۱ و ۱۲ دیگر تغییر نخواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر یک‌روزه خود به استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: این سفر با برنامه‌ریزی منظم و نظام‌مند استاندار محترم و جلسات متعدد با فعالان فرهنگی، اجتماعی، هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری، روسای دانشگاه‌ها و استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد و فرصت مغتنمی برای دریافت نظرات و تجربیات نخبگان و فعالان مردمی فراهم آورد.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، خانواده و علم و فناوری به صورت قرارگاهی فعالیت می‌کند و تلاش دارد با مشارکت نخبگان و فعالان مردمی در استان‌ها، مصوبات شورا را با اثربخشی عملیاتی اجرا کند. از جمله این اقدامات، تصویب و اجرای سند هوش مصنوعی و سند کوانتوم و همچنین پیشبرد پروژه‌های جذب هیئت علمی و حمایت از نخبگان ایرانی بازگشته از خارج کشور بوده است.

تصویب تاثیر قطعی معدل پایه‌های ۱۱ و ۱۲ با مشارکت معلمان

وی همچنین بر اهمیت کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: این کرسی‌ها استقلال دارند و هیچ نهادی حق دخالت در برگزاری آنها را ندارد و دانشگاه‌ها می‌توانند بدون محدودیت نظریات علمی خود را ارائه کنند.

دبیرعالی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت فعالان مردمی، نخبگان دانشگاهی و حوزوی و بهره‌گیری از تجارب آنان، موجب تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور شده و این روند با هدف توسعه و پیشرفت پایدار ادامه خواهد یافت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه تصویب معدل معلمان دانش آموزان
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
53
9
پاسخ
سلام،،بنده بعنوان یک دبیری که ۴۴ سال است که تدریس میکنم،،عرض مینمایم،،مهمترین مصوبه ای که در مورد ورود به دانشگاهها گرفته شد،،همین است که معدل دانش آموزان با تاثیر قطعی است،،دلیل اینکه بازار سودجویان و دکه های آها برچیده شد،،و همچنین دانش‌آ‌موز با فراغ بال و خاطری آسوده،،طی دوسال امتحان میدهد،،و در س وکلایس‌برایش اهمیت زیادی پیدا کرده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
42
8
پاسخ
درود بر بانیان و حامیان تاثیر قطعی معدل یازدم بر کنکور
