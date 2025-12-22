شورای عالی انقلاب فرهنگی به شایعات پایان داد
خسروپناه گفت: تصویب تاثیر قطعی معدل پایههای ۱۱ و ۱۲ دیگر تغییر نخواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر یکروزه خود به استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: این سفر با برنامهریزی منظم و نظاممند استاندار محترم و جلسات متعدد با فعالان فرهنگی، اجتماعی، هیئت اندیشهورز علم و فناوری، روسای دانشگاهها و استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد و فرصت مغتنمی برای دریافت نظرات و تجربیات نخبگان و فعالان مردمی فراهم آورد.
وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، خانواده و علم و فناوری به صورت قرارگاهی فعالیت میکند و تلاش دارد با مشارکت نخبگان و فعالان مردمی در استانها، مصوبات شورا را با اثربخشی عملیاتی اجرا کند. از جمله این اقدامات، تصویب و اجرای سند هوش مصنوعی و سند کوانتوم و همچنین پیشبرد پروژههای جذب هیئت علمی و حمایت از نخبگان ایرانی بازگشته از خارج کشور بوده است.
تصویب تاثیر قطعی معدل پایههای ۱۱ و ۱۲ با مشارکت معلمان
خسروپناه با اشاره به مصوبات فرهنگی و تربیتی شورا گفت: تصویب تاثیر قطعی معدل پایههای ۱۱ و ۱۲ با مشارکت معلمان، خانوادهها و دانشآموزان انجام شده و تغییر نخواهد کرد تا خانوادهها بتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند.
وی همچنین بر اهمیت کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی دانشگاهها تأکید کرد و گفت: این کرسیها استقلال دارند و هیچ نهادی حق دخالت در برگزاری آنها را ندارد و دانشگاهها میتوانند بدون محدودیت نظریات علمی خود را ارائه کنند.
دبیرعالی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت فعالان مردمی، نخبگان دانشگاهی و حوزوی و بهرهگیری از تجارب آنان، موجب تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور شده و این روند با هدف توسعه و پیشرفت پایدار ادامه خواهد یافت.