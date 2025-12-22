میلی صفحه خبر لوگو بالا
گزارش باور نکردنی از وضعیت پرستاران در برخی بیمارستانها / مفاد غیرانسانی قراردادها، از عدم ازدواج تا سقط جنین!

این گزارش عجیب، روایتی است از آنچه که در برخی از بیمارستانهای خصوصی بر سر پرستاران می آورند.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۴۹
| |
3784 بازدید
|
۱۷

گزارش باور نکردنی از وضعیت پرستاران در برخی بیمارستانها / مفاد غیرانسانی قراردادها، از عدم ازدواج تا سقط جنین!

اجبار برخی پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی به امضای قراردادهایی با شروط غیرانسانی مانند منع ازدواج و فرزندآوری حکایت دارد. و حتی در مواردی حتی پیشنهاد سقط جنین به آن‌ها داده می‌شود. 
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، گزارش سایت رسمی مجلس شورای اسلامی پرده از واقعیتی تلخ برداشته است: پرستاران زن، ستون‌های خاموش نظام سلامت، گاهی نه برای درمان که برای حفظ کرامت انسانی و حقوق اولیه‌شان باید بجنگند. آن‌ها در میانه سنگینی نفس‌های بیماران و سبکی رویاهای شخصی خود، در دوراهی‌ای دردناک گرفتار آمده‌اند: انتخاب میان ادامه خدمت یا تحقق حق طبیعی مادری و تشکیل خانواده.
شنیده‌ها از برخی این مراکز حکایت از قراردادهایی عجیب دارد؛ تعهد‌هایی کتبی که پرستار را از ازدواج منع می‌کند، باردار شدن را برای او ممنوع می‌سازد و حتی در اوج تنگنا، پیشنهاد سقط جنین را به عنوان "راهی حل" بر او تحمیل می‌کند. این صحنه‌ها در حالی رخ می‌نماید که زنگ خطر کاهش جمعیت در سطح کشور به صدا درآمده و قوانین، یکصدا بر حمایت از مادران و خانواده تأکید می‌ورزند.
مسئولان چه می گویند؟
سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری مجلس، این شروط را ناشی از ماهیت قراردادهای کوتاه‌مدت بخش خصوصی و کمبود نیرو می‌داند اما تأکید می‌کند: «اگر جایی تعهد کتبی برای عدم ازدواج یا عدم فرزندآوری از پرستاران گرفته شود، این اقدام غیرقانونی است.» او راه شکایت به اداره کار را پیش پای پرستاران می‌گذارد.
در این میان احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، با تأیید وجود چنین رفتارهایی، آن را «غیرقانونی و غیراخلاقی» می‌خواند. او به این واقعیت اشاره می‌کند که هفتاد درصد پرستاران کشور زن و در سن باروری هستند و حق آنان برای تشکیل خانواده نباید قربانی مدیریت ناکارآمد نیروی انسانی شود. ندای او این است: «دولت باید سازوکاری برای جذب نیروی موقت فراهم کند.»
روایت یک پرستار
یکی از پرستاران که نخواست نامش فاش شود، به سایت خبری مجلس از پشت صحنه می‌گوید: «در برخی بیمارستان‌های خصوصی با کمبود پرستار مواجهیم، اما در عین حال در زمینه حمایت از مادران شاغل، رویکرد حمایتی چندانی وجود ندارد.» او از تعهد اجباری، سکوت اجباری و انتخاب اجباری می‌گوید. انتخاب‌هایی که روحیه خدمت را می‌ساید و دلسردی می‌آفریند.
گزارش باور نکردنی از برخی بیمارستانها / مفاد غیرانسانی قراردادها، از عدم ازدواج تا سقط جنین
حمایت از خانواده!
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با تأسف از این گزارش‌ها یادآور می‌شود که پس از گذشت چهار سال از قانون حمایت از خانواده، هنوز بخش‌هایی از آن اجرایی نشده است. او هشدار می‌دهد: «متأسفانه برخی کارفرمایان، با ایجاد فشار، بانوان شاغل را از باردار شدن باز می‌دارند و حتی به پیشنهادهای غیرقانونی مانند سقط جنین متوسل می‌شوند.» به گفته او، این اقدامات خلاف روح قانون و نیازمند نظارت جدی است.
هشدار را محمد میرزابیگی، رئیس پیشین سازمان نظام پرستاری، پیش‌تر داده بود: «صرف تصویب قانون کافی نیست... اگر پرستاری صرفاً به دلیل فرزندآوری از کار بیکار شود، باید به شدت با آن برخورد شود، در غیر این صورت این قوانین تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.»
دوراهی بزرگ
اکنون، پرستاران زن بر سر دو راهی سرنوشت‌ساز ایستاده‌اند. از یک سو فشاری که مدیریت برخی مراکز خصوصی به نام کمبود نیرو اعمال می‌کند و از سوی دیگر ساعت‌های طولانی خدمت و عشق به ادامه کار درمانی. این تناقض، خط بطلانی است بر سیاست‌های کلان جمعیتی کشور. نجات از این تنگنا، تنها با حمایتی واقعی و نه شعاری ممکن می‌شود؛ حمایتی که در قالب نظارت قاطع، برخورد با متخلفان و ایجاد مکانیسم‌های جایگزین نیروی انسانی متجلی شود. تا زمانی که این اقدامات محقق نگردد، صدای پای پرستارانی که بین شغل و مادری سرگردانند، در راهروهای بیمارستان‌ها طنین‌انداز خواهد بود.

 

قرارداد پرستاران حقوق پرستاران قراردادهای تحمیلی عدم ازدواج بیمارستان خصوصی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
38
پاسخ
همه اشون منتظرن 20 سال كار را انجام بدن و خودشون را با 20 روز بازنشسته كنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
همه دنبال فرار هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
23
پاسخ
اینو به عنوان یک کارفرما میگم این فقط مشکل پرستاران نیست تمام خانمهای شاغل در بخش خصوصی همین مشکل رو دارند به علت اینکه اولا خانم باردار به علت مشکلاتی که داره تا قبل از زایمان نمیتونه کارش رو انجام بده حتی خیلیها استراحت مطلق دارند و بعد از زایمان هم تا حداقل یکسال نمیتونن به شرایط کاری برگردند کارفرما هم نمیتونه اون پست شغلی رو خالی نگه داره برای همین هم قرارداد کاری رو تمدید نمیکنه
راهکار درست اینه که شرکتهای بیمه دولتی به مدت دو سال مرخصی با حقوق به خانمها برای زایمان بدند و یا بیمه بیکاری پرداخت حقوق رو متحمل بشه نه کارفرما
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
براچی از کیسه خلیفه میبخشی؟چرا باید از حق هزاران کارگر و کارمند بزنند بدند به خانم هایی که زایمان کردند؟ دوسال بیمه بیکاری رو شرکت های بیمه مفت بدند که چی بشه؟ اکر حقوقی باید داده بشه کارفرماها باید بدن که استخدامش کردند
majid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
32
پاسخ
آقای احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری ، خانم فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شما که می دونید چنین رفتارهایی هست و تایید هم می کنید . پس چرا جلوش رو نمی گیرید . فقط حرف و حرف و حرف . پس کو عمل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
25
پاسخ
واقعا چه ظلم به این فرشته های سفید پوش می شود
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
24
پاسخ
جالب هست بدانید که پرداختی تعرفه های بخش اداری از پرستارهای بخش اتاق عمل بیشتر است و اداریها مثل اختاپوس هر جا پولی برای پرستارها میاد اول بین خودشان تقسیم میکنند. خدایا به دادم برس
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
21
پاسخ
بعضی جاها لازمه صد در صد دولتی بمونند و بعضی جاها حتی یک ریال هم نباید دولت هزینه کنه
مراکز درمانی و آموزشی(به ویژه دانشگاهها) تماما باید دولتی و صد درصد رایگان باشند. از طرفی در اداره حوزه های علمیه و مراکز مذهبی دولت نباید کوچکترین دخالت و هزینه ای داشته باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
کاملا درسته و فعلا هم برعکسه مسعودجان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
8
پاسخ
حقوق دو ساعت کارکرد یک کارگر اروپایی حدود 100 یورو یعنی معادل یک ماه کارکرد یک پزشک عمومی در ایران میباشد......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
8
پاسخ
جابجایی بیمار در تخت و راه بردن او و تعویض ملافه و خیلی کارهای سخت با کمک بهیاران است ولی انها معاونت ندارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
1
پاسخ
بزرگترین مشکل تو ایران اشتغال خانمها در مشاغلی هست که آقایون میتونن اون کار رو انجام بدن ولی بجاش خانم استخدام کردن اولا اکثر مردها بیکارن وخانم ها شاغل که هزاران معضل اجتماعی اقتصادی وفرهنگی به بار میارن بالاغیرتا یه بررسی در خصوص آمار طلاق زنان شاغل وغیر شاغل انجام بدین بعد انقدر برای اشتغال خانم ها راهکار وبرنامه بدین تعداد فرزندان خانم های شاغل رو با خانم های خانه دار مقایسه کنید تربیت فرزندان زنان شاغل رو با زنان خانه دار مقایسه کنید !!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
در مورد رزیدنت ها که بدتره از مدیر گروه تا رییس دانشگاه اینو میگن دلت خوشه یعنی 4سال باید 15شب کشیک بدی تحقیر بشی و.....
این رییس جمهور متخصص اینو نتونست درست کنه حالا مدعیه
کسیکه رزیدنت میشه و بچه 3ساله داره خانوادش نابوده
