ترور رئیسی: ابهام‌ها و احتمال‌های سایبری!

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این که سقوط بالگرد شهید رئیسی توسط دشمن صورت گرفته است، هیچ‌وقت نه رد شده و نه تأیید شده است. مردم عزیز ما دقت کنند؛ چرا که هر روز ما با یک فناوری و دستاوردهای سایبری مواجه می‌شویم که روز قبل از آن بی‌اطلاع بودیم.
ترور رئیسی: ابهام‌ها و احتمال‌های سایبری!

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد، با اشاره به جایگاه رئیس‌جمهور شهید، اظهار کرد: «وقتی مردم کشور ما دل‌هایشان به‌واسطه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن متوجه رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی شد، ایشان را متأسفانه با یک حرکت ناجوانمردانه ترور کردند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، این اظهارات در حالی مطرح شد که پیش‌تر گزارش نهایی هیئت عالی بررسی ابعاد و علل وقوع سانحه بالگرد حامل رئیس‌جمهور شهید و همراهان وی منتشر شده است. هیئت عالی کارشناسی ستاد کل نیروهای مسلح، علت اصلی سقوط بالگرد را «شرایط پیچیده اقلیمی و جوی منطقه در فصل بهار» اعلام کرده بود.

در این گزارش تأکید شده است که شکل‌گیری ناگهانی «توده غلیظ مه متراکم و بالارونده» در منطقه کوهستانی محل حادثه، موجب کاهش شدید دید شده و در نهایت برخورد بالگرد با کوه را در پی داشته است.

گزارش یادشده، پس از بررسی‌های تخصصی و فنی، بدون اشاره به دخالت عوامل انسانی یا اقدام خرابکارانه، به‌عنوان جمع‌بندی نهایی مراجع رسمی ذی‌ربط اعلام شده است.

سالار ولایت‌مدار در همین رابطه درباره بررسی حادثه بالگرد شهید رئیسی و ادعای ترور وی توسط دشمن گفت: بحث شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان عزیز ایشان و سقوط آن بالگرد، از نظر ماهوی برای تمام مردم ایران، مسجّل و مسلم بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: از دیدگاه اعتقادی ما هم ، این مرد بزرگ که تمام همّت زندگی‌اش تلاش بود، در حین تلاش و خدمت به مردم ایران به شهادت رسید. منتها این‌که آیا این اقدام توسط دشمن صورت گرفته است، هیچ‌وقت نه رد شده و نه تأیید شده است.

وی تاکید کرد: مردم عزیز ما دقت کنند؛ چراکه هر روز ما با یک فناوری و دستاوردهای سایبری مواجه می‌شویم که روز قبل از آن بی‌اطلاع بودیم.

ولایت‌مدار با اشاره به انفجار پیجرها در لبنان گفت: آیا کسی فکر می‌کرد که خیانت و جنایت تا این اندازه  در کارخانه‌ها نفوذ کند؟ یا به طور  مثال  در موضوع ترورهای بیولوژیک، وارد مواد غذایی می‌شوند، ترکیب مواد غذایی را آلوده می‌کنند، یک دانشمند و یک انسان فرهیخته را تبدیل به یک بیمار تدریجی می‌کنند، بعد می‌گویند مرده است، در حالی که در واقع به شهادت رسیده است. این از کارهای رژیم منحط و کثیف صهیونیستی و مجموعه جبهه غرب و استکبار غربی شناخته می‌شود و این مجموعه‌هایی که امروز از بشریت و انسانیت سیلی خورده‌اند، به دنبال آن هستند که این انسانیت را خدشه‌دار کنند و این کارها از این اسنان‌ها بعید نیست.

ولایت‌مدار بیان کرد: تا این لحظه، درباره این‌که ما به یقین رسیده باشیم که بالگرد توسط یک اقدام سایبری سقوط کرده است، منبع معتبر و موثقی هنوز این موضوع را اعلام نکرده است اما با توجه به اقداماتی که امروز در دنیا می‌بینیم و رفتارهایی که در حذف مخالفان توسط دشمنان مشاهده می‌کنیم، این گمانه بسیار قوی است که در آینده به این اطلاع و علم برسیم که بالگرد آیت‌الله رئیسی هم توسط همین شیوه‌های فناوری و سایبری سقوط کرده باشد.

وی تاکید کرد: فعلاً تا این لحظه، مرجع موثقی این موضوع را به‌صورت رسمی اعلام نکرده است. ما همچنان در کمیسیون امنیت ملی در حال پیگیری هستیم تا به یک جمع‌بندی برسیم، اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

 

