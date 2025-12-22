تصادف زنجیرهای مرگبار چهار خودرو
تصادف زنجیرهای چهار خودرو در شهر جدید سهند ۲ فوتی و ۴مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، از وقوع یک تصادف زنجیرهای چهار خودرویی در بامداد دوشنبه خبر داد.
وحید شادینیا، روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۰:۰۶ بامداد روز ۱ دی ۱۴۰۴ در شهر جدید سهند، میدان معلم رخ داد که بلافاصله پس از اعلام، ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
شادینیا افزود: در این سانحه ۶ نفر شامل یک خانم و پنج آقا دچار حادثه شدند که متأسفانه ۲ نفر (یک خانم و یک آقای ۱۹ ساله) در محل جان خود را از دست دادند و ۴ نفر دیگر مصدوم شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
