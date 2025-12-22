پولاد کیمیایی ۱۰ ساله و گوگوش در پیست اسکی

این تصویر کمتر دیده‌شده از او در حدود ۱۰ سالگی، در پیست اسکی دیزین یا شمشک گرفته شده و پولاد کوچک را در کنار مادرش گیتی پاشایی و گوگوش، سوپراستار محبوب آن دوران، نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ این تصویر کمتر دیده‌شده از او در حدود ۱۰ سالگی، در پیست اسکی دیزین یا شمشک گرفته شده و پولاد کوچک را در کنار مادرش گیتی پاشایی و گوگوش، سوپراستار محبوب آن دوران، نشان می‌دهد.

پولاد کیمیایی، پسر مسعود کیمیایی و گیتی پاشایی، در دهه ۶۰ شمسی کودکی‌اش را در میان ستاره‌های بزرگ موسیقی و سینما گذراند.

این تصویر کمتر دیده‌شده از او در حدود ۱۰ سالگی، در پیست اسکی دیزین یا شمشک گرفته شده و پولاد کوچک را در کنار مادرش گیتی پاشایی و گوگوش، سوپراستار محبوب آن دوران، نشان می‌دهد. هر سه با لباس‌های زمستانی و حال‌وهوای شاد، لحظه‌ای صمیمی از تفریح خانوادگی را ثبت کرده‌اند.