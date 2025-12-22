میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پولاد کیمیایی ۱۰ ساله و گوگوش در پیست اسکی

این تصویر کمتر دیده‌شده از او در حدود ۱۰ سالگی، در پیست اسکی دیزین یا شمشک گرفته شده و پولاد کوچک را در کنار مادرش گیتی پاشایی و گوگوش، سوپراستار محبوب آن دوران، نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۴۰
| |
4503 بازدید
|
۲

پولاد کیمیایی ۱۰ ساله و گوگوش در پیست اسکی

به گزارش تابناک؛ این تصویر کمتر دیده‌شده از او در حدود ۱۰ سالگی، در پیست اسکی دیزین یا شمشک گرفته شده و پولاد کوچک را در کنار مادرش گیتی پاشایی و گوگوش، سوپراستار محبوب آن دوران، نشان می‌دهد.

 پولاد کیمیایی، پسر مسعود کیمیایی و گیتی پاشایی، در دهه ۶۰ شمسی کودکی‌اش را در میان ستاره‌های بزرگ موسیقی و سینما گذراند.

این تصویر کمتر دیده‌شده از او در حدود ۱۰ سالگی، در پیست اسکی دیزین یا شمشک گرفته شده و پولاد کوچک را در کنار مادرش گیتی پاشایی و گوگوش، سوپراستار محبوب آن دوران، نشان می‌دهد. هر سه با لباس‌های زمستانی و حال‌وهوای شاد، لحظه‌ای صمیمی از تفریح خانوادگی را ثبت کرده‌اند.

پولاد کیمیایی ۱۰ ساله و گوگوش در پیست اسکی

پولاد کیمیایی ۱۰ ساله و گوگوش در پیست اسکی

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پولاد کیمیایی گوگوش پیست اسکی موسیقی
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ غیرمنتظره خواننده قدیمی مقیم آمریکا به اینترنشنال
ممنوعیت عجیب جناب وزیر در مدارس!!
شیرین شیرین ؛ شهرام ناظری
کلبه ؛ فرزاد فرزین
جهنم ؛ بنیامین بهادری
از آغاسی تا گوگوش مدیون آن مرد بودند
غم و کولم ؛ شهرام ناظری
دوش چه خورده‌ای دلا ؛ شهرام ناظری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
18
پاسخ
شادی رو از مردم گرفتن...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
کی این خانمه که شش هفت بار ازدواج کرد و طلاق گرفته ؟؟؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eTg
tabnak.ir/005eTg