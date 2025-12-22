پولاد کیمیایی ۱۰ ساله و گوگوش در پیست اسکی
این تصویر کمتر دیدهشده از او در حدود ۱۰ سالگی، در پیست اسکی دیزین یا شمشک گرفته شده و پولاد کوچک را در کنار مادرش گیتی پاشایی و گوگوش، سوپراستار محبوب آن دوران، نشان میدهد.
پولاد کیمیایی، پسر مسعود کیمیایی و گیتی پاشایی، در دهه ۶۰ شمسی کودکیاش را در میان ستارههای بزرگ موسیقی و سینما گذراند.
