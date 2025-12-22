راز ناپدیدشدن زن جوان در کازرون فاش شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در پی کشف جسد یک زن مفقودشده در شهرستان کازرون، پلیس از قتل این زن ۳۳ ساله توسط همسر ۳۱ ساله‌اش خبر داد؛ قتلی که با خفه‌کردن انجام شده و جسد مقتول در یکی از چاه‌های اطراف این شهرستان رها شده بود.

این زن جوان روز ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور ناگهانی مفقود شد و پس از بی‌خبری از وی، خانواده‌اش با مراجعه به پلیس اقدام به تشکیل پرونده مفقودی کردند. با ارجاع این پرونده به پلیس آگاهی کازرون، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون اظهار داشت: در جریان تحقیقات اولیه و بررسی اظهارات اطرافیان فرد مفقودشده، مشخص شد همسر وی اظهارات ضد و نقیضی ارائه می‌دهد. به همین دلیل و با هماهنگی مقام قضایی، این فرد برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی احضار شد.

وی افزود: متهم در ابتدا هرگونه دخالت در قتل را انکار می‌کرد، اما با توجه به رفتار و گفتار مشکوک او و پس از انجام بازجویی‌های فنی و تخصصی، در نهایت به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

به گفته فرمانده انتظامی کازرون، متهم در اعترافات خود اعلام کرده است: «به دلیل اختلافات خانوادگی، همسرم را در خانه کشتم و پس از قتل، جسد او را به بیرون از خانه منتقل کرده و درون یک چاه در اطراف شهرستان انداختم.»

سرهنگ مصطفایی با اشاره به ادامه اقدامات پلیسی گفت: پس از هماهنگی قضایی و با حضور عوامل هلال‌احمر و آتش‌نشانی، جسد مقتول از داخل چاه خارج شد. متهم ۳۱ ساله نیز پس از تکمیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

رسیدگی قضایی به این پرونده همچنان ادامه دارد و بررسی ابعاد و انگیزه‌های این جنایت خانوادگی در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.