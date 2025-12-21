رایزنی وزیران خارجه ایران و پاکستان
«محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان امروز یکشنبه در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با وی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، دو وزیر در این گفتگوی تلفنی ضمن مرور روابط دوجانبه و تاکید بر تلاش مشترک جهت گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو کشور در همه زمینههای مورد علاقه طرفین، بر ادامه رایزنیهای دیپلماتیک با کشورهای منطقه جهت صیانت از صلح و ثبات منطقهای تاکید کردند.
