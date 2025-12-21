علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است
کانال تلگرامی احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در مطلبی نوشته است: وقتی مردم کشور ما دل هایشان به واسطه مقاومت و ایستادن در مقابل دشمن متوجه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی شد، ایشان را متاسفانه با یک حرکت ناجوانمردانهای ترور کردند و در کتابی که اخیرا منتشر کردند، جزییات ترور این شهید خدمت را با جزییات توضیح دادند. امروز نیز مزدوران خود را در مناطقی مانند خراسان جنوبی ـ که کانون محبت و ارادت به آن رئیسجمهور شهید بود ـ فرستادند که با توهین و سمپاشی، محبوبیت او را بشکنند. این، همان سیاست دشمن برای شکستن قبله دلهاست.
کتاب «بوی مرگ» به تازگی توسط توسط یک نویسنده اسراییلی به نام «اسحاق گلدشتین» منتشر شده است. بر اساس بررسی های خبرآنلاین، این کتاب روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش در استان آذربایجان شرقی را زیر سؤال میبرد. نویسنده مدعی است که «در راهروهای ساکت مقر موساد در تلآویو» محاسبهای متفاوت در جریان بوده و مرگ رئیسی حامل «ردپاهایی ظریف از یک اقدام فعال» بوده است؛ عملیاتی که بهگونهای طراحی شده تا به شکل سانحهای طبیعی یا بدشانسی محض جلوه کند.