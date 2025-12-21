میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است

کانال ایتا احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در مطلبی با بازنشر بخشی از خطبه های نماز جمعه وی نوشته است: وقتی مردم کشور ما دل هایشان به واسطه مقاومت و ایستادن در مقابل دشمن متوجه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی شد، ایشان را متاسفانه با یک حرکت ناجوانمردانه‌ای ترور کردند
کد خبر: ۱۳۴۷۱۸۹
| |
6984 بازدید
|
۹

علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کانال ایتا احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در مطلبی با بازنشر بخشی از خطبه های نماز جمعه وی نوشته است: وقتی مردم کشور ما دل هایشان به واسطه مقاومت و ایستادن در مقابل دشمن متوجه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی شد، ایشان را متاسفانه با یک حرکت ناجوانمردانه‌ای ترور کردند.

کانال تلگرامی احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در مطلبی نوشته است: وقتی مردم کشور ما دل هایشان به واسطه مقاومت و ایستادن در مقابل دشمن متوجه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی شد، ایشان را متاسفانه با یک حرکت ناجوانمردانه‌ای ترور کردند و در کتابی که اخیرا منتشر کردند، جزییات ترور این شهید خدمت را با جزییات توضیح دادند. امروز نیز مزدوران خود را در مناطقی مانند خراسان جنوبی ـ که کانون محبت و ارادت به آن رئیس‌جمهور شهید بود ـ  فرستادند که با توهین و سم‌پاشی، محبوبیت او را بشکنند. این، همان سیاست دشمن برای شکستن قبله دل‌هاست.

کتاب «بوی مرگ» به تازگی توسط توسط یک نویسنده اسراییلی به نام «اسحاق گلدشتین» منتشر شده است. بر اساس بررسی های خبرآنلاین، این کتاب روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش در استان آذربایجان شرقی را زیر سؤال می‌برد. نویسنده مدعی است که «در راهروهای ساکت مقر موساد در تل‌آویو» محاسبه‌ای متفاوت در جریان بوده و مرگ رئیسی حامل «ردپاهایی ظریف از یک اقدام فعال» بوده است؛ عملیاتی که به‌گونه‌ای طراحی شده تا به شکل سانحه‌ای طبیعی یا بدشانسی محض جلوه کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علم الهدی رئیسی سید ابراهیم رئیسی شهادت ترور اسرائیل
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
تمجیدهای علم‌الهدی از داماد شهیدش در نماز جمعه
برادر داماد رئیسی، او را «شهید ترور» خواند
استوری متفاوت اینستاگرام آیت‌الله علم الهدی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
France
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
3
پاسخ
جناب علم الهدی اونقدر که طرفداری از بعضی ها میکنی دیدی حرفهاتو صدا و سیمای جبلی سانسور کرد
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
3
پاسخ
حاج اقا این که خیلی بده یعنی این کشور توان اینکه از رئیس جمهورش محافظت کنه نداره معنی دیگه اش این میشه که دشمن اینقدر قوی هست که میتونه به خودش اجازه همچین کاری بده این حرفها عملا اب به آسیاب دشن ریختنه و اونها رو خیلی قوی تر از چیزی که هستند نشون میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
6
پاسخ
یاد شهید رئیسی قهرمان، همواره در دل آزادیخواهان زنده خواهد مان، هر چند سیه دلان را خوش نیاید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
2
پاسخ
کتاب خود انتشار است مستندات هم ندارد و بیشتر تفسیر شخصی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
3
پاسخ
کتاب تخیلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
4
پاسخ
چشمتون زوشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
5
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
5
پاسخ
اینرا می دانیم دیگه چه خبر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
3
پاسخ
این یعنی چه همه چی رو زیرسوال بردی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eSr
tabnak.ir/005eSr