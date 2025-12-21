حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
عربستان طی حملات توپخانهای و با گلوله رگبار، مناطق مرزی یمن را هدف قرار داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرنگار شبکه ماهوارهای المسیره روز یکشنبه گزارش داد که عربستان با توپخانه و گلوله رگبار روستاهای منطقه «آل ثابت» در شهر مرزی «قطابر» را هدف قرار داد.
او گفت که در پی حمله عربستان به منطقه «آل الشیخ» در شهر مرزی «منبه» نیز یک مهاجر آفریقایی مجروح شد.
مناطق مرزی یمن از سال ۲۰۱۵ هر از چند گاهی، شاهد حمله از سوی عربستان است.
