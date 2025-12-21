لیگ ملتهای آسیا راه اندازی میشود
به گزارش تابناک، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از طرح رسمی برای بهروزرسانی رقابت تیمهای ملی خود خبر داد. این طرح شامل راهاندازی مسابقه جدیدی با عنوان «لیگ ملتهای آسیا» است که هدف آن توسعه فوتبال در سطح تیمهای ملی قاره آسیا است.
AFC در بیانیهای که امروز یکشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، توضیح داد که راهاندازی این مسابقه جدید در چارچوب تعهد این فدراسیون برای تقویت رشد فوتبال در سراسر آسیا و فراهم آوردن محیط رقابتی پایدارتر و متعادلتر برای تیمهای ملی انجام میشود.
در این بیانیه آمده است که این پروژه بخشی از مجموعه اصلاحاتی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا اخیراً آغاز کرده است؛ اصلاحاتی که پس از موفقیتهای حاصل از بازسازی مسابقات باشگاهی قارهای صورت گرفته است. AFC تأکید کرد که این ابتکار جدید به دنبال ارائه مسابقات با ارزش فنی بالاتر و همچنین بهبود شفافیت و ثبات تقویم مسابقات تیمهای ملی است.
این اعلامیه کنفدراسیون فوتبال آسیا کمتر از ۲۴ ساعت پس از تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا برای لغو مسابقات جام ملتهای آفریقا برای تیمهای محلی و جایگزینی آن با لیگ ملتهای آفریقا از سال ۲۰۲۹ میلادی صورت گرفته است. این تصمیم نشاندهنده گرایش فزایندهای در سطح قارهها به سمت پذیرش این مدل رقابتی جدید است.