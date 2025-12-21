میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تداوم برخورد قاطع با گران‌فروشی لبنیات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به نوسانات قیمت شیر خام و تأثیر مستقیم آن بر قیمت محصولات لبنی، دولت در تصمیم اخیر خود نرخ شیر خام را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و به‌دنبال آن، قیمت چهار قلم کالای لبنی قرارگرفته در سبد حمایتی را نیز اعلام کرد تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، وارد شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۷۲
| |
1421 بازدید
|
۲
تداوم برخورد قاطع با گران‌فروشی لبنیات

به گزارش تابناک به نقل از میزان، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تصمیم اخیر دولت در خصوص ساماندهی بازار لبنیات، از تثبیت قیمت شیر خام و اعلام قیمت مصوب چهار قلم کالای لبنی حمایتی خبر داد و بر تشدید بازرسی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

سیدیاسر رایگانی اظهار داشت: با توجه به نوسانات قیمت شیر خام و تأثیر مستقیم آن بر قیمت محصولات لبنی، دولت در تصمیم اخیر خود نرخ شیر خام را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و به‌دنبال آن، قیمت چهار قلم کالای لبنی قرارگرفته در سبد حمایتی را نیز اعلام کرد تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، وارد شود.

وی افزود: دستگاه‌های متولی تأمین نهاده‌های دامی مکلف هستند نهاده مورد نیاز دامداران را به‌صورت کامل و با نرخ‌های مصوب از طریق سامانه بازارگاه تأمین کنند تا از بروز اختلال در تولید و افزایش مجدد قیمت شیر خام جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ورود میدانی این سازمان به بازار لبنیات گفت: در پی مطالبات مردمی و با توجه به نقش قابل توجه استان اصفهان در تأمین لبنیات کشور، امروز بازرسی میدانی از یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید لبنیات این استان انجام شد که سهم مهمی در تأمین بازار دارد.

رایگانی ادامه داد: در جریان این بازرسی، مدیرعامل این واحد تولیدی به تعزیرات حکومتی اصفهان احضار شد و این واحد موظف به عرضه چهار قلم کالای لبنی حمایتی دقیقاً مطابق قیمت‌های مصوب شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها تصریح کرد: با توجه به تأکید وزیر دادگستری بر ضرورت تثبیت قیمت چهار قلم کالای لبنی تعیین‌شده، روند بازرسی‌ها، احضار مدیران واحد‌های متخلف و برخورد‌های تعزیری تا حصول نتیجه نهایی و تثبیت کامل قیمت‌ها در بازار ادامه خواهد داشت و با هرگونه گران‌فروشی یا عرضه بالاتر از نرخ‌های مصوب، برخوردی شدید و بدون اغماض صورت می‌گیرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با قدردانی از واحد‌های تولیدی قانون‌مدار، از سایر تولیدکنندگان خواست با رعایت نرخ‌های مصوب و همراهی با سیاست‌های تنظیم بازار، در حفظ ثبات بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همکاری لازم را داشته باشند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان تعزیرات تعزیرات حکومتی شیر لبنیات گران فروشی
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
صعود قیمت‌ها صعودی و لحظه‌ای شد!
۴ محصول لبنی به‌زودی تغییر قیمت می‌دهند
لبنیات از سبد خانوار حذف می‌شود!
وعده کاهش قیمت لبنیات
مصوبه جدید: قیمت‌های جدید لبنیات ابلاغ شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
فقط حرف زده میشه و در عمل هیچ !
عارف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ملت عزیز وشریف خواهش مندم شیر را خرید نکنید بگذارید برای خودشان قیمت شیر شده خود مختاری هرکی هر قیمتی خواست می فروشد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eSa
tabnak.ir/005eSa