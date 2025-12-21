تیم فوتبال سپاهان با قبول شکست خانگی ۳ بر یک مقابل خیبرخرم‌آباد از دور رقابت‌های جام‌حذفی کنار رفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران در شرایطی از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پیگیری شد که در یکی از بازی‌ها و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، تیم فوتبال سپاهان پذیرای خیبر خرم‌آباد بود.

در این بازی که قضاوت آن بر عهده امیر عرب‌براقی بود در همان دقایق ابتدایی و در دقیقه ۴ ارسال علی خانزادی با ضربه محسن سفید چغایی دروازه سیدحسین حسینی را باز کرد تا خیبر خیلی زود به گل برسد.

در ادامه و در دقیقه ۱۵ سپاهان به بازی بازگشت و موفق توسط محمد عسکری به گل تساوی دست یابد. نتیجه‌ای که تا پایان نیمه نخست باقی ماند و دو تیم با تساوی یک بر یک به رختکن رفتند.

در این بازی سیدمهدی رحمتی، سرمربی خیبر به دلیل محرومیت روی نیمکت تیمش حضور نداشت و از روی سکوها، خیبری‌ها را هدایت می‌کرد.

در شروع ۴۵ دقیقه دوم، بازهم خیبر بود که به گل رسید و این‌بار علی خانزادی روی دفع ناقص سنگربان سپاهان، میهمان را پیش انداخت تا بازهم سپاهان در خانه دچار مشکل شود. دقایقی بعد و در شرایطی که سپاهان عقب بود به کمک VAR خطای بازیکن خیبر پنالتی تشخیص داده شد تا امید نورافکن در دقیقه ۶۵ این فرصت را داشته باشد تا طلایی‌پوشان را یک‌بار دیگر امیدوار کند، اما حسین پورحمیدی با واکنش خود مانع گلزنی او شد.

شاگردان سید مهدی رحمتی در این بازی عملکرد خوب خود را با گل سوم تکمیل کردند و در دقیقه ۷۴ با شوت امیرحسین فارسی برای سومین‌بار به گل رسیدند تا بازی سه بر یک به سود نماینده خرم‌آباد شود.

با این نتیجه، رویای طلایی‌پوشان اصفهان در نصف‌جهان سرانجامی نداشت و محرم نویدکیا و شاگردانش به عاقبت اوسمار و پرسپولیس دچار شدند تا وداعی با جام‌حذفی داشته باشند.

در انتهای این دیدار حسین بادامکی با دریافت کارت قرمز از روی نیمکت خیبرخرم‌آباد اخراج شد.

خیبر هم که فصلی درخشان را سپری می‌کند به موفقیت‌های خود تداوم بخشید.

ترکیب سپاهان اصفهان:

سیدحسین حسینی، هادی محمدی، محمد دانشگر، وحدت حنانوف، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، آریا یوسفی و محمد عسکری.

سرمربی: محرم نویدکیا

ترکیب خیبر خرم‌آباد:

حسین پورحمیدی، مسعود محبی، محمدعرفان معصومی، سید محمداحسان حسینی، محسن سفید چغایی، علیرضا آراسته، اسماعیل بابایی، فردین یوسفی، مهدی گودرزی، علی خانزادی و عارف قزل

سرمربی: سید مهدی رحمتی