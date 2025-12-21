وقتی سود رجیستری در ایران، از سود اپل سبقت میگیرد!
طبق آخرین آمار، اپل از فروش هر آیفون حدود ۳۹۰ تا ۴۴۷ دلار در سال ۲۰۲۵ سود خالص دارد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۵۷| |
1261 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، طبق آخرین آمار، اپل از فروش هر آیفون حدود ۳۹۰ تا ۴۴۷ دلار در سال ۲۰۲۵ سود خالص دارد؛ که با دلار ۱۳۲ هزار تومانی، به حوالی ۵۰ تا ۵۹ میلیون تومان میرسد.
امام هزینه رجیستری آیفونبازها در ایران، رسما از سود اپل سبقت میگیرد؛ چرا که هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرو مکس همین چند روز پیش به ۶۵ میلیون تومان رسید.
با این حساب، وارد کننده و فرونشده سود عجیب و غریبتری از رجیستری آیفون در ایران به جیب میزنند! شاید مشابه جیب مدیران اپل!
