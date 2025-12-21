به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، طبق آخرین آمار، اپل از فروش هر آیفون حدود ۳۹۰ تا ۴۴۷ دلار در سال ۲۰۲۵ سود خالص دارد؛ که با دلار ۱۳۲ هزار تومانی، به حوالی ۵۰ تا ۵۹ میلیون تومان می‌رسد.

امام هزینه رجیستری آیفون‌بازها در ایران، رسما از سود اپل سبقت می‌گیرد؛ چرا که هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرو مکس همین چند روز پیش به ۶۵ میلیون تومان رسید.

با این حساب، وارد کننده و فرونشده سود عجیب و غریب‌تری از رجیستری آیفون در ایران به جیب می‌زنند! شاید مشابه جیب مدیران اپل!