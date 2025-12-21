شمارش معکوس برای اعلام قیمت نهایی ایران مال

جامع‌ترین هیأت کارشناسی کشور مأمور تعیین قیمت ایران‌مال شد؛ فرآیندی که به گفته بانک مرکزی با دقت بالا و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

به گزارش تابناک، اطلاعیه ‎بانک مرکزی: هیأت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های ‎بانک آینده (در مرحله‌ی گزیر)، قیمت‌گذاری شرکت ایران‌مال را در دستور کار فوری خود قرار داد.

ارزیابی این دارایی مهم با بالاترین سطح دقت، جامعیت و اتقان توسط بزرگ‌ترین هیأت کارشناسی که از جهت تعداد اعضا و تنوع رشته‌ها به لحاظ تاریخی کم‌نظیر است، انجام می‌شود و انتظار می‌رود با توجه به برخورداری از سابقه‌ی قیمت‌گذاری‌های قبلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.