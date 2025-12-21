شمارش معکوس برای اعلام قیمت نهایی ایران مال
جامعترین هیأت کارشناسی کشور مأمور تعیین قیمت ایرانمال شد؛ فرآیندی که به گفته بانک مرکزی با دقت بالا و در کوتاهترین زمان انجام میشود.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۵۵| |
1436 بازدید
به گزارش تابناک، اطلاعیه بانک مرکزی: هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده (در مرحلهی گزیر)، قیمتگذاری شرکت ایرانمال را در دستور کار فوری خود قرار داد.
ارزیابی این دارایی مهم با بالاترین سطح دقت، جامعیت و اتقان توسط بزرگترین هیأت کارشناسی که از جهت تعداد اعضا و تنوع رشتهها به لحاظ تاریخی کمنظیر است، انجام میشود و انتظار میرود با توجه به برخورداری از سابقهی قیمتگذاریهای قبلی، در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟