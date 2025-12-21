میلی صفحه خبر لوگو بالا
گزارش پلیس راهور از تخلفات پلاک خودرو در تهران

پلیس راهور تهران اعلام کرد: از اول مهر تاکنون بیش از ۱۷۷ هزار تخلف مرتبط با پلاک خودرو شامل پوشاندن، مخدوش کردن یا استفاده از پلاک متفرقه در پایتخت اعمال قانون شده است.
گزارش پلیس راهور از تخلفات پلاک خودرو در تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از اول مهر سال جاری تا کنون، بیش از ۱۷۷ هزار و ۲۰۰ فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در پایتخت شناسایی و اعمال قانون شد؛ تخلفاتی که از نصب پلاک‌های متفرقه تا پوشاندن و مخدوش کردن پلاک را شامل می‌شود و برخی از آنها علاوه بر جریمه نقدی، مجازات کیفری نیز در پی دارند.

به گفته سردار موسوی پور، اعمال قانون تخلفات پلاک در تهران طی این مدت به شرح زیر بوده است:

نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک: ۶۹ فقره

نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن: ۱۱۲ هزار و ۲۷۵ فقره

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه: ۹۶۹ فقره

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری: ۴۳ هزار و ۱۶۹ فقره

پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک خودرو: ۲۰ هزار و ۸۱۶ فقره

وی تأکید کرد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف ساده محسوب نمی‌شود بلکه جرم است. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر شخص در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

سردار موسوی پور افزود: در صورت وقوع تخلف، جریمه اعمال می‌شود؛ اما در مواردی مانند تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، علاوه بر توقیف خودرو، پرونده به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.

سردار موسوی پور در مورد میزان جریمه‌های تخلفات پلاک گفت: نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک: ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن: ۴۰۰ هزار تومان، پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک یا قرار دادن هر شیء مانع دید پلاک: ۷۰۰ هزار تومان.

سردار موسوی پور در پایان خاطر نشان کرد: پلاک خودرو، هویت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و هرگونه تغییر، پوشاندن یا مخدوش کردن آن نه تنها تخلف، بلکه در مواردی جرم است. رانندگان باید بدانند که چنین اقداماتی می‌تواند منجر به توقیف خودرو و تشکیل پرونده قضائی شود. رعایت قوانین مربوط به پلاک، علاوه بر جلوگیری از جریمه و مجازات، به ارتقای نظم و امنیت ترافیکی در شهر کمک می‌کند. پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده تخلفات پلاک، موضوع را به سامانه‌های پلیس گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

