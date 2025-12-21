میلی صفحه خبر لوگو بالا
روایت سرلشکر موسوی از «عملیات فریب» صهیونیست‌ها

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن افشای تاکتیک‌های جدید رژیم صهیونیستی گفت: شما در همین چند روز اخیر مشاهده کردید، رژیم صهیونیستی دست به خودزنی زده است. آن‌ها برای جلوگیری از مهاجرت معکوس، نجات از آشفتگی داخلی و برای القای یهودی‌ستیزی، جامعه یهودیان و افراد وابسته به خود را در کشورهای دیگر ترور کردند تا مظلوم‌نمایی کنند.
روایت سرلشکر موسوی از «عملیات فریب» صهیونیست‌ها

به گزارش تابناک؛ مراسم باشکوسرلشکر ه دانش‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی به دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) صبح امروز با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه، اساتید و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد. 

در این مراسم، امیر سرلشکر موسوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ابلاغ سلام و درود به محضر فرمانده معظم کل قوا، سخنان مهمی را در باب جایگاه سپاه، اتحاد نیرو‌های مسلح و تحولات منطقه ایراد کرد. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و شهدای انقلاب، گفت: با تعظیم در مقابل مقام والای شهدا، به‌ویژه شهدای اقتدار و علی‌الخصوص روح بلند شهید سردار سپهبد محمد باقری و همچنین درود به روح بلند برادر ارجمندم سردار شهید سپهبد حسین سلامی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به محضر خانواده‌های معزز آنان و همه ایثارگران ادای احترام می‌کنم.

وی ضمن تشکر از سردار سرلشکر پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، برای فراهم‌سازی این فرصت، خطاب به دانشجویان گفت: تقارن این مراسم با آستانه ماه رجب و موالید باسعادت ائمه اطهار (ع) برکت مضاعف خواهد داشت. این مراسم تجدید عهدی است با آرمان‌های امام (ره)، رهبری و خون شهیدان و اعلام حضور نسلی جدید که خود را عالمانه وقف پاسداری از انقلاب کرده‌اند.

انقلاب اسلامی پس از ۱۴۰۰ سال، قطار بشریت را به ریل درست آن بازگرداندسرلشکر موسوی در ادامه، پنج واژه کلیدی اسلام، انقلاب اسلامی، پاسداری، سپاه و افسر را برای دانشجویان تشریح و اظهار کرد: اسلام؛ دینی که بالاتر از آن نیست و آیین سیر الی‌الله است. انقلاب اسلامی؛ انفجار نوری که پس از ۱۴۰۰ سال، قطار بشریت را که توسط شیاطین به بیراهه رفته بود، به ریل درست آن بازگرداند. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: پاسداری؛ وظیفه‌ای سنگین برای حفاظت از ارزش‌ها؛ انقلاب اسلامی که احیاگر دین پیامبر (ص) است، خود زاینده هزاران ارزش است و پاسداری از آن از هر نگاهبانی مهم‌تر است. سپاه؛ نهادی که جایگاهش در کلام امیرالمؤمنین (ع) به‌عنوان دری از در‌های بهشت توصیف شده است و افسر؛ به معنای فرمانده، راهنما، پیشرو و پرچمدار می‌باشد. وی تأکید کرد: افسری سپاه پاسداران یک کار و راه مقدس است و شما پرچمداران برگزیده‌ای هستید که باید مراقبت کنید این عظمت با هیچ چالشی خدشه‌دار نشود. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر وحدت راهبردی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: در این راه نورانی، ارتش جمهوری اسلامی ایران دوشادوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این موضع، فرهنگ جاری در ارتش است.

ارتش با سپاه پیوند برادرانه، عاطفی، عقلانی، ملی، انقلابی و دینی داردوی افزود: دشمنان ما با انقلاب و اصل نظام و ملت دشمن‌اند و با هرکس در هر لباسی که از این انقلاب دفاع کند، دشمنی می‌کنند؛ چه سپاه باشد، چه ارتش، چه فراجا و چه بسیج. اما نیرو‌های مسلح و ملت مقاوم ایران با فرماندهی مقام معظم رهبری، متحد و منسجم بر همه توطئه‌ها غالب خواهند شد. در ادامه، سرلشکر موسوی با بیان اینکه حوادث دو سال اخیر ماهیت جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای جهانیان اثبات کرد، گفت: دشمنان ما پیمان‌شکن، جنگ‌افروز و فریبکارند و به هیچ قانون بین‌المللی و هنجار انسانی پایبند نیستند.

افشای عملیات فریب رژیم صهیونیستی؛ ترور یهودیان برای القای یهودی‌ستیزیوی با افشای تاکتیک‌های جدید رژیم صهیونیستی گفت: شما در همین چند روز اخیر دیدید که رژیم صهیونیستی دست به خودزنی زده است. آنها برای جلوگیری از مهاجرت معکوس، نجات از آشفتگی داخلی و برای القای یهودی‌ستیزی، جامعه یهودیان و افراد وابسته به خود را در کشور‌های دیگر ترور کردند تا مظلوم‌نمایی کنند. این بار اولشان نیست و بار‌ها دست به چنین جنایت‌هایی زده‌اند. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خطاب به افسران جوان گفت: ما راه مقاومت و قوی‌تر شدن را انتخاب کرده‌ایم که راه عزت و استقلال ماست. دین و دانش دو بال قدرتمند حرکت شما در این مسیر هستند؛ با این دو بال خود را مجهز و روزبه‌روز قوی‌تر کنید؛ بنابراین گزارش، در پایان مراسم ضمن قدردانی از فرماندهان و اساتید دانشگاه امام حسین (ع)، از اساتید نخبه و خانواده محترم شهدا تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

