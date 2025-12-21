مدارس این شهرستان فردا در نوبت صبح غیرحضوری شد

با توجه به بارش برف و برودت هوا مدارس ۴ شهرستان استان خراسان رضوی فردا دوشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

به گزارش تابناک؛ با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر وضعیت فعالیت مدارس شهرستان‌های استان در روز دوشنبه یکم دی‌ماه به شرح زیر است.

مدارس شهرستان‌ها و مناطق تربت حیدریه، قوچان، نیشابور و فریمان کلیه مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.