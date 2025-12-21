این شهر آماده میزبانی استقلال شد
بعد از کش و قوسهای فراوان مکان میزبانی استقلال از گلگهر مشخص شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بعد از اعلام علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال مبنی بر درخواست این باشگاه برای برگزاری دیدار مقابل گلگهر در مشهد، امروز مجوز میزبانی آبیها در ورزشگاه امام رضا صادر شد. در همین رابطه شورای تأمین استان خراسان رضوی موافقت خود را با میزبانی استقلال در مشهد اعلام کرده است. گفتنی است هیئت فوتبال و مسئولان ورزش و جوانان استان نیز مجوز انجام این بازی در مشهد را صادر کردهاند.
با موافقت شورای تأمین، اقداماتی در راستای مهیاکردن ورزشگاه و چمن آن انجام شده تا این مسابقه روز ۷ دیماه در شرایطی ایدهآل برگزار شود.
