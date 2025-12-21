میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو: به‌زودی به نیویورک می‌روم

در حالی که شهردار منتخب نیویورک زهران ممدانی، وعده داده در صورت ورود بنیامین نتانیاهو او را بازداشت خواهد کرد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سفر قریب‌الوقوع خود به این شهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۲۹
| |
1805 بازدید
نتانیاهو: به‌زودی به نیویورک می‌روم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با وجود تهدید‌های موجود مبنی بر بازداشت نتانیاهو به محض ورود به نیویورک، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد به‌زودی به این شهر سفر کند. نتانیاهو درست چند هفته پس از دعوت «اینا ورنیکوف» عضو شورای بروکلین برای سفر به نیویورک در اول ژانویه همزمان با مراسم تحلیف شهردار منتخب شهر، «زهران ممدانی»، این اظهارات را بیان کرد. نتانیاهو طی پیامی خطاب به او نوشت: «با وجود اینکه نمی‌توانم در آن روز حضور داشته باشم، به شما اطمینان می‌دهم که به‌زودی به نیویورک سفر خواهم کرد و بسیار مشتاق دیدار شما در آن زمان هستم». ورنیکوف در گفت‌و‌گو با روزنامه «نیویورک پست» ابراز هیجان کرد و گفت انتظار دارد هنگام ورود نتانیاهو به شهر «ممدانی کنترل خود را از دست بدهد». او تأکید کرد که شهردار نیویورک «اختیار قانونی برای بازداشت نخست‌وزیر فعلی اسرائیل» را ندارد. ورنیکوف ممدانی را به «دروغ‌گویی برای جلب توجه» یا «ناتوانی در انجام یک جست‌وجوی ساده در گوگل» متهم کرد و افزود: «مشتاق دیدار بنیامین نتانیاهو در نیویورک هستم و جامعه یهودی، به‌ویژه در شرایط افزایش نفرت علیه یهودیان در اینجا و جهان از استقبال او خوشحال خواهد شد». از سوی دیگر، ممدانی اعلام کرد که در صورت سفر دوباره نتانیاهو به نیویورک، دستور بازداشت او را به پلیس شهر خواهد داد؛ اقدامی که به گفته او بر اساس حکم بازداشت صادره از دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صورت می‌گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو شهرداری نیویورک زهران ممدانی بازداشت گوگل جنایات جنگی
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک سال بی‌خبری از پزشک جنجالی غزه!
اختلافات نمایشی آمریکا و اسرائیل برای فریب ایران
پشت‌پرده خبرسازی علیه مسئولان قضایی دادگستری تهران
پروفسور هسته‌ای یهودی به قتل رسید
سفارت روسیه از آزادی یک تبعه خود در ایران خبر داد
بیانیه رژیم صهیونیستی درباره ترور «رائد سعد»
سوئد: بازداشت شهروندمان در ایران تأیید شد
بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی در مشهد
توقف ۱۵ دقیقه ای جلسه محاکمه نتانیاهو با «پیامی فوری»
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eRt
tabnak.ir/005eRt