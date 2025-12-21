به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با وجود تهدید‌های موجود مبنی بر بازداشت نتانیاهو به محض ورود به نیویورک، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد به‌زودی به این شهر سفر کند. نتانیاهو درست چند هفته پس از دعوت «اینا ورنیکوف» عضو شورای بروکلین برای سفر به نیویورک در اول ژانویه همزمان با مراسم تحلیف شهردار منتخب شهر، «زهران ممدانی»، این اظهارات را بیان کرد. نتانیاهو طی پیامی خطاب به او نوشت: «با وجود اینکه نمی‌توانم در آن روز حضور داشته باشم، به شما اطمینان می‌دهم که به‌زودی به نیویورک سفر خواهم کرد و بسیار مشتاق دیدار شما در آن زمان هستم». ورنیکوف در گفت‌و‌گو با روزنامه «نیویورک پست» ابراز هیجان کرد و گفت انتظار دارد هنگام ورود نتانیاهو به شهر «ممدانی کنترل خود را از دست بدهد». او تأکید کرد که شهردار نیویورک «اختیار قانونی برای بازداشت نخست‌وزیر فعلی اسرائیل» را ندارد. ورنیکوف ممدانی را به «دروغ‌گویی برای جلب توجه» یا «ناتوانی در انجام یک جست‌وجوی ساده در گوگل» متهم کرد و افزود: «مشتاق دیدار بنیامین نتانیاهو در نیویورک هستم و جامعه یهودی، به‌ویژه در شرایط افزایش نفرت علیه یهودیان در اینجا و جهان از استقبال او خوشحال خواهد شد». از سوی دیگر، ممدانی اعلام کرد که در صورت سفر دوباره نتانیاهو به نیویورک، دستور بازداشت او را به پلیس شهر خواهد داد؛ اقدامی که به گفته او بر اساس حکم بازداشت صادره از دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صورت می‌گیرد.