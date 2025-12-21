قدردانی رسمی دفتر رهبری از مواضع آیتالله سیستانی
حجتالاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در سخنرانی خود به مناسبت افتتاح صحن حضرت زهرا سلامالله علیها در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیهالسلام در نجف اشرف گفت:
من در این مجلس باید تشکر کنم از بیانیه مرجع عالیقدر آیتالله العظمی سیستانی که در جنگ ۱۲روزه وقتی که آمریکا رهبر معظم انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار داد، ایشان بیانیهای دادند که دفترشان منتشر کردند.
متن بیانیه دفتر آیت الله سیستانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بار دیگر ادامهی تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و هرگونه تهدید سوء قصد به جان رهبری عالی دینی و سیاسی این کشور را من بهشدت محکوم میکنم و قاطعانه هشدار میدهد که هر اقدام مجرمانهای از این گونه، افزون بر زیر پا گذاشتن آشکار موازین دینی و اخلاقی، و نقض صریح عرف و قوانین بینالمللی، پیامدهای بسیار وخیمی برای سراسر منطقه در بر خواهد داشت. این بیانیهی آقای سیستانی است. من میخواستم عرض بکنم که ایشان اینچنین موضع و نظری دارند.