به گزارش تابناک به نقل از ایسناسردار «احمد وحیدی» جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با شبکه المسیره یمن تصریح کرد که قدرت نظامی ایران و روند تولید و بومی‌سازی تسلیحات دفاعی هیچ‌گاه و حتی برای یک لحظه متوقف نشده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تأکید کرد: ایران پس از جنگ دوازده‌روزه نه‌تنها ضعیف نشده، بلکه قدرتمندتر از گذشته ظاهر شده و با چشمانی باز و هوشیار، تحرکات دشمنان را با دقت کامل رصد می‌کند.

سردار وحیدی تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران را «تکراری و بی‌ارزش» توصیف کرد و گفت: این تهدیدها هدفی جز سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و ناتوانی دشمن در تحقق اهدافش ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مقاومت منطقه‌ اشاره کرد و افزود: امروز باید به یمن نگاه کرد؛ کشوری که با سربلندی از میدان بیرون آمد، پایبندی خود به ارزش‌های اسلامی را ثابت کرد، در کنار فلسطین ایستاد و برای خود جایگاهی ساخت که در تاریخ ماندگار خواهد بود.