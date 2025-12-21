میلی صفحه خبر لوگو بالا
تحرکات دشمنان را با هوشیاری کامل رصد می‌کنیم

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تأکید بر تداوم قدرت دفاعی کشور اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ دوازده‌روزه قدرتمندتر شده و با هوشیاری کامل تحولات منطقه را زیر نظر دارد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۲۵
| |
1350 بازدید

تحرکات دشمنان را با هوشیاری کامل رصد می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسناسردار «احمد وحیدی» جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با شبکه المسیره یمن تصریح کرد که قدرت نظامی ایران و روند تولید و بومی‌سازی تسلیحات دفاعی هیچ‌گاه و حتی برای یک لحظه متوقف نشده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تأکید کرد: ایران پس از جنگ دوازده‌روزه نه‌تنها ضعیف نشده، بلکه قدرتمندتر از گذشته ظاهر شده و با چشمانی باز و هوشیار، تحرکات دشمنان را با دقت کامل رصد می‌کند.

سردار وحیدی تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران را «تکراری و بی‌ارزش» توصیف کرد و گفت: این تهدیدها هدفی جز سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و ناتوانی دشمن در تحقق اهدافش ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مقاومت منطقه‌ اشاره کرد و افزود: امروز باید به یمن نگاه کرد؛ کشوری که با سربلندی از میدان بیرون آمد، پایبندی خود به ارزش‌های اسلامی را ثابت کرد، در کنار فلسطین ایستاد و برای خود جایگاهی ساخت که در تاریخ ماندگار خواهد بود.

سردار وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بومی سازی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی
