نوروزی در گفتگو با تابناک:

گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها گفت: امروز فشار اقتصادی بر کارگران، کشاورزان، کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر به نقطه هشدار رسیده و اگر دولت و وزرا با مدیریت جهادی و اتکا به توان داخلی وارد عمل نشوند، مجلس برای دفاع از حقوق مردم ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله استیضاح خواهد بود.
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است

رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با اولتیماتوم رئیس مجلس به دولت و وزرایی که بحث استیضاح آنها در مجلس مطرح است، اظهار کرد: واقعاً این دغدغه فقط مربوط به رئیس مجلس نیست؛ دغدغه همه نمایندگان مجلس و همه مسئولان دلسوز نظام است. حتی شخص رئیس‌جمهور را نیز در سفرهای استانی دیده‌ایم که با جدیت پیگیر مشکلات مردم هستند. آقای پزشکیان به‌واسطه سابقه نمایندگی، به‌خوبی با مسائل و مطالبات مردم آشنا هستند.

وی افزود: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که وزرا باید همانند دوران دفاع مقدس و پس از جنگ دوازده‌روزه، به‌صورت عملیاتی، جهادی و میدانی وارد میدان شوند. صرف حرف و گزارش کافی نیست؛ باید سیاست‌گذاری دقیق، نظارت مؤثر و برنامه‌ریزی واقعی انجام شود. این وضعیت اقتصادی، به‌ویژه گرانی‌های افسارگسیخته، حتماً باید مهار شود.

نوروزی با تأکید بر اتکا به توان داخلی تصریح کرد: ما کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم؛ مسئله اصلی استفاده نکردن از ظرفیت‌های داخلی است. کشور ما مملو از متفکران، متخصصان، نخبگان دانشگاهی و اساتید برجسته است. در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، دامداری و تولید، صاحب‌نظر کم نداریم و باید از این ظرفیت عظیم استفاده شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: امروز در حوزه مرغداری‌ها، دامداری‌ها، تولید گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و لبنیات، نیازمند مدیریت منسجم و کارآمد هستیم. تشکل‌های صنفی، انجمن‌های تولیدی و مجموعه‌های تخصصی متعددی در کشور فعال‌اند. وزرا، معاونان وزرا و مدیران باید با این تشکل‌ها بنشینند، شرایط موجود، قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور را بررسی کنند و بر اساس واقعیت‌های میدانی تصمیم بگیرند.

نوروزی با اشاره به نگاه کلان نظام گفت: نگاه ما همان نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است؛ نگاهی که همواره بر این اصل تأکید دارد که «ما می‌توانیم». ما از شرایط بسیار سخت‌تر از این عبور کرده‌ایم. اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه با هم باشند و هماهنگ عمل کنند، بدون تردید از این گردنه سخت هم عبور خواهیم کرد و توطئه‌های رژیم صهیونیستی  و آمریکا خنثی می‌شود.

وی با دفاع از مواضع نظارتی مجلس افزود: تذکر و مطالبه‌گری رئیس محترم مجلس از وزرا کاملاً درست و به‌جا بود. مجلس چند ماه فرصت داده تا اصلاحات لازم انجام شود، اما اگر اقدام مؤثری صورت نگیرد، نمایندگان ناچار خواهند بود به سمت استیضاح بروند. نگاه رهبر معظم انقلاب نیز روشن است؛ حمایت از دولت برای موفقیت نظام، اما موفقیت دولت زمانی معنا دارد که مشکلات مردم حل شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس هر ده روز در حوزه‌های انتخابیه حضور پیدا می‌کنند، از نزدیک مشکلات مردم را می‌بینند، گلایه‌ها را می‌شنوند و صدای واقعی مردم را به مجلس می‌آورند. امروز صدای غالب مردم، صدای اعتراض به گرانی و فشار معیشتی است.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت حقوق و دستمزد گفت: درباره افزایش حقوق کارگران باید صادق بود. اگرچه آمار رسمی از تورم ۴۱ درصدی صحبت می‌کند، اما در عمل تورم بسیار بیشتر است و توان خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. نگاه مقام معظم رهبری این است که سفره مردم کوچک نشود؛ اما امروز واقعیت این است که سفره بسیاری از خانواده‌ها کوچک شده است.

وی ادامه داد: کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان و اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار شدید هستند. حتی خانواده‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد هستند یا با هزینه‌های سوخت و بنزین مواجه‌اند، شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند. این مردم ولی‌نعمتان نظام‌اند و همواره پای انقلاب ایستاده‌اند؛ امروز هم در برابر هر تهدیدی مقاوم‌اند، اما شایسته نیست فشار معیشتی بیش از این بر آنان تحمیل شود.

نوروزی در پایان تأکید کرد: بر اساس دیدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید دست در دست هم بدهند و اجازه ندهند شرایط زندگی مردم سخت‌تر شود. امروز زمان تعارف نیست؛ زمان اقدام، تصمیم‌گیری و مدیریت جهادی است. اگر این اتفاق نیفتد، مجلس برای دفاع از حقوق مردم از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
60
پاسخ
البته ضعف مدیریت شامل تمام ابعاد می گردد و سیاست خارجی کنونی نیز بخشی از آن است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جالب اینجاست که مه شون میگن ضعف مدیریتی، انگار خودشون مدیر این مملکت نیستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساده لوح اصلاحات چی
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فقط دولت نیست مجلس هم هیچ طرحی جز تهدید به استیضاح ندارد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اصولگرایان بانی وضع موجود و اصلاح طلبانی که هیچ گاه در کنار مردم نبودند چه برسه با تصویب قانون یا اجرای کاری پیشمرگ مردم و خواسته های آنها شوند. در موقع لزوم هم سکوت کردند و خیانت به مردم تا دچار هزینه نشوند و با دادن وعده های سراب گونه همچنان در قدرت بمانند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خیلی ریس جمهوری رو دست کم گرفتیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
این قوانین موجود رو به هوش مصنوعی بدهید و بخواهید بهترین قواعد را پیدا کند و فقط آنها را تصویب کنید
ناشناس
| Japan |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
یکنفر نیست که بگوید مشکل اصلی تحریم ها است همه می دانند و لی برزبان نمی آورند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
16
36
پاسخ
آبروی ریاست جمهوری را برد
دکتر مسعود پزشکیان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
این آبرو ریزی از زمان محمود شروع شد، ادامه هم دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بابا یک چیز نگین مردم تا شب بخنددن ابرو پزشکیان😆😆😆
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
8
36
پاسخ
تحریم گلوی اقتصاد بیمار را ما گرفته است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
كاغذ پاره ها؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جزو مسئولینی همش از این پیاما میذاری؟؟
نگران نباش مردم خودشون میگن شماها کاره ای نیستید
نمیخواد بندازی گردن تحریم
حال میکنید با این مردم حواس جمع هاااا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درسته، همه دنبال نخود سیاه هستند. کجاین آنهایی که قسم خوردند همتی برود درست می شود؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فساد موثرتر از تحریم هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
42
پاسخ
مجلس محترم حالا استیضاح هم کردید گزینه منسب تری دارید برای جایگزینی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شما تجربه استیضاح دکتر همتی را دارید. مشکل افزایش نرخ ارز حل شد؟
ناشناس
| Portugal |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خیر سئوال بعدی
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سعید جلیلی
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حداکثر کار نماینگان خواندن انشا و ذکر مصیبته. نه طرحی نه اقدام جدی
مهیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اقای محترم هر وقت ساسی بازی نمایندگان در امور تمام شد و واقعا درد مردم و مملکت برای شما اولویت شد ایران عزیز تزقی و پیشرفت میکنه بقیه اش شعاره
آرش
|
France
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
35
پاسخ
ضعف کلمه زیادیه !اصلا مدیران مدیریت بلد نیستند چون علم مدیریت ندارند اگر مدرک دارند اما سواد علمی واقعی ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
44
پاسخ
فیلم بازی نکنید . دلار را میبرید بالای 130 تومان بعد داد و بیداد میکنید که آآآآی اگر 1000 تومان ارزون نشود وزرا را قلع و قمع میکنیم و ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جنگ زرگری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
29
پاسخ
تازه مجلس ناچار است وارد استيضاح شود خب معطل چي هستيد منتظريد به كجا برسه؟ حالتون خوب نيست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
15
پاسخ
شما نفرات برتر این کشور از لحاظ اقتصادی و بانکداری رو گذاشتید وزیر
ساختار قدرت در مقابل تغییر مقاومت میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
15
پاسخ
-وزیر منتخب شماست.
-وزیر میباید همواره در میدان باشد نه که وقتی اوضاع از کنترل خارج شد.
-فرض میکنیم استیضاح کردین و رفت. کدوم تازه امدنی بهتر از رفته بوده تا حالا.
-استیضاح که راه حل نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
راه حل فقط مدیریتی بر مبنای وطن پرستی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
17
پاسخ
اگر وارد نشوند ........
چیزی مونده که وارد بشن
بابا دست بردارید از این تعارف سیاسی با رئیس جمهور که قبلا نماینده مجلس بود
متاسقانه مسئولین ما به تعارف سیاسی مبتلا شدند
