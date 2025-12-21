گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها گفت: امروز فشار اقتصادی بر کارگران، کشاورزان، کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر به نقطه هشدار رسیده و اگر دولت و وزرا با مدیریت جهادی و اتکا به توان داخلی وارد عمل نشوند، مجلس برای دفاع از حقوق مردم ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله استیضاح خواهد بود.

رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با اولتیماتوم رئیس مجلس به دولت و وزرایی که بحث استیضاح آنها در مجلس مطرح است، اظهار کرد: واقعاً این دغدغه فقط مربوط به رئیس مجلس نیست؛ دغدغه همه نمایندگان مجلس و همه مسئولان دلسوز نظام است. حتی شخص رئیس‌جمهور را نیز در سفرهای استانی دیده‌ایم که با جدیت پیگیر مشکلات مردم هستند. آقای پزشکیان به‌واسطه سابقه نمایندگی، به‌خوبی با مسائل و مطالبات مردم آشنا هستند.

وی افزود: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که وزرا باید همانند دوران دفاع مقدس و پس از جنگ دوازده‌روزه، به‌صورت عملیاتی، جهادی و میدانی وارد میدان شوند. صرف حرف و گزارش کافی نیست؛ باید سیاست‌گذاری دقیق، نظارت مؤثر و برنامه‌ریزی واقعی انجام شود. این وضعیت اقتصادی، به‌ویژه گرانی‌های افسارگسیخته، حتماً باید مهار شود.

نوروزی با تأکید بر اتکا به توان داخلی تصریح کرد: ما کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم؛ مسئله اصلی استفاده نکردن از ظرفیت‌های داخلی است. کشور ما مملو از متفکران، متخصصان، نخبگان دانشگاهی و اساتید برجسته است. در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، دامداری و تولید، صاحب‌نظر کم نداریم و باید از این ظرفیت عظیم استفاده شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: امروز در حوزه مرغداری‌ها، دامداری‌ها، تولید گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و لبنیات، نیازمند مدیریت منسجم و کارآمد هستیم. تشکل‌های صنفی، انجمن‌های تولیدی و مجموعه‌های تخصصی متعددی در کشور فعال‌اند. وزرا، معاونان وزرا و مدیران باید با این تشکل‌ها بنشینند، شرایط موجود، قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور را بررسی کنند و بر اساس واقعیت‌های میدانی تصمیم بگیرند.

نوروزی با اشاره به نگاه کلان نظام گفت: نگاه ما همان نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است؛ نگاهی که همواره بر این اصل تأکید دارد که «ما می‌توانیم». ما از شرایط بسیار سخت‌تر از این عبور کرده‌ایم. اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه با هم باشند و هماهنگ عمل کنند، بدون تردید از این گردنه سخت هم عبور خواهیم کرد و توطئه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا خنثی می‌شود.

وی با دفاع از مواضع نظارتی مجلس افزود: تذکر و مطالبه‌گری رئیس محترم مجلس از وزرا کاملاً درست و به‌جا بود. مجلس چند ماه فرصت داده تا اصلاحات لازم انجام شود، اما اگر اقدام مؤثری صورت نگیرد، نمایندگان ناچار خواهند بود به سمت استیضاح بروند. نگاه رهبر معظم انقلاب نیز روشن است؛ حمایت از دولت برای موفقیت نظام، اما موفقیت دولت زمانی معنا دارد که مشکلات مردم حل شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس هر ده روز در حوزه‌های انتخابیه حضور پیدا می‌کنند، از نزدیک مشکلات مردم را می‌بینند، گلایه‌ها را می‌شنوند و صدای واقعی مردم را به مجلس می‌آورند. امروز صدای غالب مردم، صدای اعتراض به گرانی و فشار معیشتی است.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت حقوق و دستمزد گفت: درباره افزایش حقوق کارگران باید صادق بود. اگرچه آمار رسمی از تورم ۴۱ درصدی صحبت می‌کند، اما در عمل تورم بسیار بیشتر است و توان خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. نگاه مقام معظم رهبری این است که سفره مردم کوچک نشود؛ اما امروز واقعیت این است که سفره بسیاری از خانواده‌ها کوچک شده است.

وی ادامه داد: کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان و اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار شدید هستند. حتی خانواده‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد هستند یا با هزینه‌های سوخت و بنزین مواجه‌اند، شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند. این مردم ولی‌نعمتان نظام‌اند و همواره پای انقلاب ایستاده‌اند؛ امروز هم در برابر هر تهدیدی مقاوم‌اند، اما شایسته نیست فشار معیشتی بیش از این بر آنان تحمیل شود.

نوروزی در پایان تأکید کرد: بر اساس دیدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید دست در دست هم بدهند و اجازه ندهند شرایط زندگی مردم سخت‌تر شود. امروز زمان تعارف نیست؛ زمان اقدام، تصمیم‌گیری و مدیریت جهادی است. اگر این اتفاق نیفتد، مجلس برای دفاع از حقوق مردم از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.