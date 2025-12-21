قطع برق، بخش وسیعی از قسمت شمالی شهر را در تاریکی مطلق فرو برد، که از محله‌های ریچموند و پرسیدیو و مناطق اطراف پارک گلدن گیت در اوایل بعد از ظهر شروع شد و سپس حجم این قطعی افزایش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ قطع جریان برق طی شب گذشته ۱۳۰ هزار خانه و مقر شرکت در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا را در تاریکی فرو برد.

قطع برق، بخش وسیعی از قسمت شمالی شهر را در تاریکی مطلق فرو برد، که از محله‌های ریچموند و پرسیدیو و مناطق اطراف پارک گلدن گیت در اوایل بعد از ظهر شروع شد و سپس حجم این قطعی افزایش یافت.

مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی از تعطیلی دسته‌جمعی رستوران‌ها و مغازه‌ها و خاموش شدن چراغ‌های خیابان و تزئینات کریسمس خبر دادند.

اداره مدیریت بحران سان فرانسیسکو در پلتفرم ایکس اعلام کرد که «اختلالات قابل توجهی در حمل و نقل» در سطح شهر رخ می‌دهد و از ساکنان خواست از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند و با چراغ‌های راهنمایی خاموش به عنوان تقاطع‌های توقف از ۴ طرف برخورد کنند.

آژانس‌های حمل و نقل در این شهر اعلام کردند که به دلیل قطع برق، اتوبوس‌ها و قطار‌ها در برخی ایستگاه‌های اتوبوس «مونی» و قطار‌های «بارت» توقف نمی‌کنند.

شرکت پسیفیک، اپراتور گاز و برق در سان فرانسیسکو، علت قطع برق را مشخص نکرد، که حدود یک سوم مشتریان شرکت خدمات شهری در این شهر را شامل می‌شود، و فقط به این بسنده کرد که تیم‌های آن با حداکثر سرعت برای بازگرداندن خدمات کار می‌کنند.

در همین حال، مسئولان آتش‌نشانی در پستی در پلتفرم ایکس در حدود ساعت ۱۵:۳ بعد از ظهر شنبه (۲۳:۱۵ به وقت گرینویچ) اعلام کردند که حداقل برخی از قطعی‌ها ناشی از آتش‌سوزی در داخل یک ایستگاه فرعی شرکت پسیفیک گاز و برق بوده است.

در حدود ساعت چهار بعد از ظهر، شرکت پسیفیک گاز و برق در پلتفرم ایکس اعلام کرد که شبکه برق تثبیت شده است و انتظار قطعی‌های بیشتری برای مشتریان ندارد. این شرکت اعلام کرد که قادر به تأیید اینکه آیا برق بعداً وصل خواهد شد یا خیر، نیست.