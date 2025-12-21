میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس کدام استان‌ها فردا ۱ دی ۱۴۰۴ تعطیل است؟

کاهش شدید دما در برخی مناطق کشور و تداوم بارش برف و باران مدارس برخی استان‌ها و شهر‌ها را فردا دوشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۰۱
| |
18724 بازدید
|
۴

مدارس کدام استان‌ها فردا ۱ دی ۱۴۰۴ تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ در پی کاهش شدید دما در برخی مناطق کشور و تداوم بارش برف و باران مدارس برخی استان‌ها و شهر‌ها را فردا دوشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل کرد. با توجه به پیش بینی هواشناسی و هشدار‌ها درباره موج آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۴ در دیگر استان‌ها و شهر‌ها نیز وجود دارد.

اخبار تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ را در ادامه می‌خوانید:

خراسان شمالی

 براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران، فعالیت تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خراسان‌شمالی دوشنبه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود. اداره‌ها نیز با یک ساعت تأخیر آغاز به‌کار خواهند کرد.

 

 خراسان شمالی 

معاون امور عمرانی استانداری خراسان شمالی اعلام کرد که بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در روز دوشنبه اول دی‌ماه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و کارکنان ادارات استان نیز فعالیت خود را با یک ساعت تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهند کرد.

 

 چهارمحال و بختیاری 

استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که به مناسبت فرارسیدن شب یلدا و با هدف تقویت ارزش‌های فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و افزایش همدلی اجتماعی، ساعت آغاز به کار کلیه ادارات، سازمان‌ها، فرمانداری‌ها، مراکز آموزشی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، نهاد‌های انقلاب اسلامی، مدارس، کودکستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در روز اول دی‌ماه ساعت ۹ صبح خواهد بود و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی طبق روال معمول به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

 

خراسان رضوی

با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر وضعیت فعالیت مدارس شهرستان‌های استان در روز دوشنبه یکم دی‌ماه به شرح زیر است.

مدارس شهرستان‌ها و مناطق تربت حیدریه، قوچان، نیشابور و فریمان کلیه مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به‌صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

بروز رسانی شود...

خراسان شمالی مدارس دانشگاه ها مجازی مراکز آموزش عالی تعطیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
16
پاسخ
ساده لوح های 16 میلیونی اصلاح طلب. از فردا تا اخر اسفندو تعطیل کنید بعد عید هم تا اخر تابستون به علت ناترازی اب و برق تعطیل کنید دلارم 300 تومن کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساده لوح کسی که فکر کرده با تغییر شخص گشایشی صورت بگیرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایبری خسته نشدی؟ چقدر باید کلمه ساده لوح را تایپ کنی تا حقوقت بدن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
مسخره بازی شده
