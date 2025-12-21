میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای روزنامه‌نگار اسرائیلی درباره برنامه موشکی ایران!

روزنامه‌نگار برجسته صهیونیست با تاکید بر اینکه «موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای اسرائیل است» خاطر نشان کرد که نمی‌توان این تهدید را از بین برد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۹۸
| |
4870 بازدید
ادعای روزنامه‌نگار اسرائیلی درباره برنامه موشکی ایران!

«آمیت سگال» روزنامه‌نگار صهیونیست در اظهاراتی در یک مصاحبه تلویزیونی درباره اینکه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر آتی خود به واشنگتن قرار است در رابطه با ایران چه چیزی به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بگوید؟ تصریح کرد که «مشکل اصلی داستان موشک‌های بالستیک این است که ایرانی‌ها متوجه شکاف بین اسرائیل و ایالات متحده شده‌اند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او ادامه داد: آنچه در اینجا اتفاق افتاد، این است که دونالد ترامپ قول خود را داد و سپس آن را زیر پا گذاشت. او گفته که «ما به ایران اجازه نخواهیم داد سلاح هسته‌ای داشته باشد» اما او در مورد سلاح‌های متعارف، یعنی موشک‌های بالستیک که اسرائیل را تهدید می‌کنند، صحبت نکرد.

کارشناس اسرائیلی اظهار داشت: آنها به حدی برای اسرائیل تهدید به شمار می‌آیند که خود نتانیاهو پیش از این در ویدئویی گفت که «دو تهدید وجودی ایجاد شده است. تهدید هسته‌ای - شما سال‌هاست که از آن مطلع هستید - و همچنین تهدید هزاران موشک بالستیک.»

سگال تصریح کرد: اما از آن زمان تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟ تا آنجا که ما می‌دانیم، ایرانی‌ها اصلاً در جبهه هسته‌ای فعالیتی ندارند. آنها حتی مواد غنی‌شده دفن‌شده در زیر زمین را استخراج نکرده‌اند. اما آزمایش‌های خود با موشک‌های بالستیک را به شدت تشدید کرده‌اند. یا به این دلیل که فکر می‌کنند، تهدیدآمیز است یا همان‌طور که نتانیاهو می‌گوید، به این دلیل که این یک تهدید وجودی برای اسرائیل است.

روزنامه‌نگار صهیونیسیت همچنین گفت: ما علاوه‌براین، بین تعداد موشک‌های آنها و تعداد موشک‌های خود مسابقه داریم و بیایید بگوییم که هر دو طرف باید در این مورد تجدید نظر کنند.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز روز گذشته به نقل از  یک منبع آگاه و چهار مقام سابق آمریکایی ادعا کرد که مقامات اسرائیلی به‌طور فزاینده‌ای نگران گسترش تولید و توسعه موشک‌های بالستیک ایران هستند و از این‌رو، در حال آماده شدن برای ارائه توضیحاتی به دونالد ترامپ در مورد گزینه‌های حمله مجدد به آن هستند.

این منابع گفتند که مقامات اسرائیلی همچنین نگران این هستند که ایران در حال بازسازی سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای است که ایالات متحده در ماه ژوئن آنها را هدف قرار داد اما آنها افزودند که مقامات، تلاش‌های ایران برای بازسازی تأسیسات تولید موشک‌های بالستیک و تعمیر سیستم‌های دفاع هوایی آسیب‌دیده خود را نگرانی‌های فوری‌تری می‌دانند.

آمیت سگال در ادامه اظهار داشت: بیایید همین حالا این سوال را بپرسیم که من اینجا جوابی برای آن ندارم. اول اینکه، وقتی نتانیاهو به واشنگتن می‌رود تا با ترامپ در این مورد صحبت کند، آیا با او در مورد یک حمله ترکیبی صحبت می‌کند که به نظر من کمی بعید است، زیرا آمریکایی‌ها واقعاً قصد ندارند در هیچ کجای دنیا درگیر یک جنگ با سلاح‌های متعارف شوند؛ در غیر این صورت هرگز از آن خارج نمی‌شوند یا اینکه او راضی می‌شود به اسرائیل اجازه دهد تا به تنهایی حمله کند و ایالات متحده چتر دفاعی را فراهم کند؟

او که با کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت‌وگو می‌کرد، افزود: دوم، در این زمینه باید گفت که بحث بزرگی در کابینه اسرائیل و در رأس آن در مورد اینکه آیا می‌توان هر ۶ ماه یک بار حمله‌ای انجام داد، وجود دارد. برخلاف برنامه هسته‌ای، شما نمی‌توانید تهدید بالستیک ایران را از بین ببرید.

کارشناس صهیونیست سپس این سوال را مطرح کرد که «آیا قابل تحمل است که هر ۶ ماه، هشت ماه یک بار حمله‌ای انجام شود و سپس دور دیگری از حملات آغاز شود که شامل شلیک آنها به ما، تمام پروازهایی که از اسرائیل خارج می‌شوند و تمام پیامدهای آن برای اقتصاد باشد؟»

وی تاکید کرد: هیچ تصمیمی در اسرائیل گرفته نشده است. هیچ تصمیمی در ایالات متحده گرفته نشده است. این چیزی است که آنها در مورد آن بحث خواهند کرد.

بنابر گزارش‌ ان‌بی‌سی، انتظار می‌رود که ترامپ و بنیامین نتانیاهو اواخر ماه جاری (میلادی) در فلوریدا در اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا در مار-آ-لاگو دیدار کنند.

سردار «احمد وحیدی» جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز به المیادین گفته است: تهران از نزدیک همه تحولات را زیر نظر دارد و همه مسائل را با دقت دنبال می‌کند. رژیم صهیونیستی سعی دارد خود را در تصویری متفاوت از واقعیت به تصویر بکشد و با به راه انداختن جنگ رسانه‌ای و روانی علیه ما، تلاش می‌کند ضعف خود را پنهان کند.

وحیدی تأکید کرد که اظهارات و تاکتیک‌های تبلیغاتی به کار گرفته شده توسط رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی برای آن نخواهد داشت و خاطرنشان کرد که این رژیم تنها و منزوی است و در تلاش‌های ناامیدانه برای بقا دست و پا می‌زند.

