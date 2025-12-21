میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستگیری ۵۸۰ اراذل و اوباش در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۵۸۰ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در جریان اجرای هفتمین مرحله طرح امنیت اجتماعی در ۶ شهرستان این استان خبر داد.
دستگیری ۵۸۰ اراذل و اوباش در غرب استان تهران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ محمدرضا علیزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: هفتمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و همچنین حاملان سلاح سرد، با هماهنگی مراجع قضائی، در تاریخ ۲۶ آذرماه به‌طور همزمان در ۶ شهرستان تابعه غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد. وی افزود: در اجرای این طرح و طی ۲۴ ساعت گذشته، تعداد ۵۸۰ نفر از اراذل و اوباش و افراد حامل سلاح سرد شناسایی، دستگیر و به مقر‌های انتظامی منتقل شدند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه در جریان اجرای این عملیات، ۶۲۳ تیغه انواع سلاح سرد از متهمان کشف و ضبط شد، تصریح کرد: همچنین ۲ قبضه سلاح گرم و بیش از ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۸۴ نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر نیز دستگیر شدند. این مقام انتظامی در ادامه به دیگر دستاورد‌های اجرای طرح اشاره کرد و گفت: در این عملیات، ۱۹۵ دستگاه خودرو و ۳۷۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف شد و با تلاش مأموران انتظامی، ۱۸ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و به مراجع مربوطه تحویل داده شد. وی همچنین از پاکسازی ۲۳ پاتوق اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد و افزود: در همین راستا و برابر هماهنگی‌های قضائی، ۷۳ واحد صنفی و قهوه‌خانه متخلف که به‌عنوان پاتوق این افراد فعالیت داشتند، پلمب شدند. سرهنگ علیزاده در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح‌های امنیت اجتماعی با هدف ارتقای احساس امنیت عمومی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در دستور کار پلیس غرب استان تهران قرار دارد.

sh.vaez
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
با تشکر از نیروی انتظامی قهرمان و عزیز برای تامین امنیت کشور و نظام
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
خدا بخیر کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
خداوکیلی اینها رو آزاد نکنید حبس ابد بدین مردم راحت ودرامنیت باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
همشونو بکشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
اینهمه آدم چه خبره
بیچاره دستگاه قضا چی میکشه
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
دست مریزاد ممنونم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
580نفررا کجا نگه میدارند نهار وشام اینها را کی میده مسئله پیچیده است چطوری می فهمند اینها ارازل هستند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
اراذل و اوباشی که در قالب وزیر و مدیر کل و کارشناس حقوقهای نجومی می‌گیرند کی بازداشت می شوند؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
آمار تکان دهنده ای است‌‌. باید بدون مماشات و بدون ضایع شدن حق مردم به جزای
جرم هایی که انجام داده اند برسند.
پرویز
|
Switzerland
|
۰۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
کار اجباری. نه بخور بخواب با مالیات مردم. کار اجباری . وهزینه زندانشان هم بعد از آزادی باید پرداخت کنتد. سیستم زندان کشور کاملا اشتباه هست. وکسی ترس از زندان ندارد.سابقه دارهای که هر سال به زندان میروند و آزاد میشوند. کار اجباری باید انجام دهند.
