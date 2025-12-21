ماجرای شربت تریاک دستساز چیست؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ موضوع کمبود تریاک مورد نیاز وزارت بهداشت برای تولید سالانه داروهایی که از این ماده مخدر به دست میآیند، دولت و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر را از ماهها پیش به فکر بررسی گزینه تولید تریاک داخل کشور کشانده است.
نیاز به ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تن تریاک در کشور
مسئولان مختلف، از ستاد مبارزه با مواد مخدر تا وزارت بهداشت، آمار مختلفی از میزان تریاک مورد نیاز برای تولید این داروها اعلام کردهاند؛ حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ تُن تریاک آماری است که تاکنون در این زمینه داده شده است.
در حال حاضر با توجه به کاهش شدیدتر تولید تریاک در افغانستان بهویژه پس از استقرار دوباره طالبان در این کشور و همچنین کاهش خلوص تریاک کشفشده، وزارت بهداشت از یکسو با کمبود منابع تولیدی و کاهش خلوص آنها که منجر به افت اثربخشی داروها میشود، روبهرو هستند.
کمبود شربت تریاک در مراکز ترک اعتیاد
تولید داروهای مسکن و آرامبخش یکی از خروجیهای استفاده از تریاک با خلوص و کیفیت بالاست، اما در کنار این داروها، شربت تریاک هم که در زمره داروهای ترک اعتیاد قرار دارد، از همین محصول به دست میآید. اما در ماههای اخیر، به موازات نگرانیها از کمبود تریاک مورد نیاز وزارت بهداشت برای تولید دارو، کمبود تریاک برای تولید شربت هم باعث نگرانیهایی بهویژه در مراکز رسمی ترک اعتیاد شده است.
این کمبود شربت تریاک باعث شد که در روزهای گذشته جمعی از درمانگران و فعالان حوزه درمان اعتیاد، مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و نسبت به کمبود و حتی قطع سهمیه شربت تریاک در استانهای مختلف کشور اعتراض کنند.
برخی مراکز درمان اعتیاد مجبور شدهاند برای کنترل وضعیت افرادِ در حال درمان به آنها روشهای تهیه شربت تریاک دستساز را ارائه دهند تا از نیمهکاره ماندن پروسه درمان جلوگیری شود؛ اقدامی که قطعا حتی در کوتاهمدت خطراتی به همراه خواهد داشت.
کمبود شربت اپیوم در ۱۵ استان
علی احمدی نایبرئیس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران در این باره گفت: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت اپیوم در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.
وی تصریح کرد: در استانهایی مانند همدان، هرمزگان و مازندران برخی مراکز طی یکی تا ۲ ماه اخیر هیچگونه شربت اپیومی دریافت نکردهاند و در تهران نیز سهمیهها بهطور بیسابقهای کاهش یافته، بهگونهای که برخی مراکز با ظرفیت ماهانه بیش از ۱۰۰ واحد، فقط حدود ۱۵ واحد دارو دریافت کردهاند.
خطر سوق یافتن بیماران به سوی مواد مخدر صنعتی
به گفته احمدی، هزینه درمان نگهدارنده با شربت تریاک برای بیمار ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان است، اما در صورت خروج بیمار از چرخه درمان قانونی، هزینه تأمین مواد مخدر در بازار غیرقانونی به طور متوسط میتواند به بیش از ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان در ماه برسد که این مسأله خطر سوق دادن بیماران به سمت مواد صنعتی را تشدید میکند.