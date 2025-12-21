به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد که تاریخ اعلام شده برای رفع فیلتر تلگرام درست نیست. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت یا وزارت ارتباطات به‌صورت رسمی زمان دقیق یا جزئیات فنی رفع فیلتر تلگرام را اعلام نکرده است.

این شایعات در حالی قوت گرفته است که پیش‌تر الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، از تلاش‌ها برای بازگشایی یکی از پلتفرم‌های فیلترشده در آینده نزدیک خبر داده بود. وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم از ابزارهای تغییر آی‌پی استفاده می‌کنند، بر ناکارآمدی سیاست‌های فعلی فیلترینگ و خطرات امنیتی ناشی از آن تأکید کرده بود. بااین‌حال، وی مسیر رفع فیلتر را ناهموار توصیف کرده و به وجود مخالفت‌هایی در برخی سطوح تصمیم‌گیری اشاره داشته است. در نهایت باید منتظر ماند و دید آیا در روزهای آینده محدودیت‌های پیام‌رسان تلگرام برداشته خواهد شد یا خیر.