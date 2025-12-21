میلی صفحه خبر لوگو بالا
تلگرام این هفته رفع فیلتر می‌شود؟

در حالی که هر از چند گاهی یک زمان برای رفع فیلتر تلگرام اعلام می‌شود، این بار چهارشنبه سوم دی به عنوان تاریخ رفع فیلتر این پیام‌رسان در فضای مجازی دست به دست می‌شود. این ادعا تا چه اندازه صحیح است؟
کد خبر: ۱۳۴۷۰۸۰
| |
3728 بازدید
|
۱۴

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد که تاریخ اعلام شده برای رفع فیلتر تلگرام درست نیست. هنوز هیچ مقام رسمی در دولت یا وزارت ارتباطات به‌صورت رسمی زمان دقیق یا جزئیات فنی رفع فیلتر تلگرام را اعلام نکرده است.

این شایعات در حالی قوت گرفته است که پیش‌تر الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، از تلاش‌ها برای بازگشایی یکی از پلتفرم‌های فیلترشده در آینده نزدیک خبر داده بود. وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم از ابزارهای تغییر آی‌پی استفاده می‌کنند، بر ناکارآمدی سیاست‌های فعلی فیلترینگ و خطرات امنیتی ناشی از آن تأکید کرده بود. بااین‌حال، وی مسیر رفع فیلتر را ناهموار توصیف کرده و به وجود مخالفت‌هایی در برخی سطوح تصمیم‌گیری اشاره داشته است. در نهایت باید منتظر ماند و دید آیا در روزهای آینده محدودیت‌های پیام‌رسان تلگرام برداشته خواهد شد یا خیر.

تلگرام رفع فیلتر رئیس شورای اطلاع‌رسانی الیاس حضرتی پیام رسان
رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد
روزانه لیست از ایران می‌رفت به رئیس تلگرام و تلگرام می‌بست!
«خط سفید خبرنگاران» امتیاز نیست، ضرورت است
واکنش رسمی دولت به شایعات در فضای مجازی
جزئیات مذاکره با مالک تلگرام در ایران!
هیچ کس در ایران خط سفید ندارد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
مردم مشکل معیشت دارن دولت در فکر خروس قندی دادن به مردم
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ول کن بابا...الان شاگرد بقال و سبزی فروش هم با فیلترشکن به تلگرام و غیره وصل هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
برنج کردید ۲ ملیون تومن آنهم برنج هندی که مورچه بر نمیداردش
حالا تلگرام آزاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
بشه نشه هم دیگر چندان فرقی نمیکند...
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
دلار چند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
شق القمر پزشکیان بعد دو سال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
دلارم بالا میره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ما که با فیلتر شکن خودش همیشه استفاده میکنیم حالا شما هر روز وعده بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
دیگه شیرینی رفع فیلترها از بین رفت . بشه نشه همه دارن فیلتر شکن استفاده میکنن. من‌موندم دولتی که توانایی رفع فیلتر یک پیام رسان که ظرف ۵ دقیقه فیلتر شدو در ۱.۵ سال نداشته چطور میخاد تحریمهارو برداره و ایرانو به جامعه جهانی برگردونه.
عماد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
بی خیال!
دست از سر مردم بر دارید!
هر روز در پی ازار مردم هستید.
