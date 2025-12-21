میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فوت پدر و پسر بر اثر گازگرفتگی در همدان

مرگ دلخراش پدر و پسر در اسدآباد همدان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از نقص لوله بخاری منزل، هشداری جدی برای توجه به ایمنی وسایل گرمایشی در فصل سرما است.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۷۷
| |
1137 بازدید
فوت پدر و پسر بر اثر گازگرفتگی در همدان

 

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ محمد مالمیر از وقوع یک حادثه تلخ در استان خبر داد. وی اعلام کرد که روز گذشته در روستای حسام‌آباد از توابع شهرستان اسدآباد، یک مرد ۵۰ ساله و پسر ۲۲ ساله‌اش به دلیل انتشار گاز مونوکسیدکربن ناشی از نقص در لوله بخاری منزل، دچار مسمومیت شدید شده و جان خود را از دست داده‌اند.

حضور نیرو‌های امدادی و ناکامی در احیا

به گفته مالمیر، هنگامی که نیرو‌های امداد و نجات به محل حادثه رسیدند، هر دو نفر فاقد علائم حیاتی بودند و تلاش‌های آنها برای احیا بی‌نتیجه ماند.

کاهش آمار مرگ‌ومیر در سال جاری

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به کاهش آمار تلفات ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۸ نفر بر اثر گاز CO جان باخته‌اند، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ نفر بوده است. وی هشدار داد که همچنان باید خطر این گاز جدی گرفته شود و افزود: «بیشترین موارد مسمومیت و فوت ناشی از این گاز از آبان تا اسفندماه رخ می‌دهد، بنابراین توصیه‌های ایمنی باید با دقت بیشتری رعایت شوند.»

ویژگی‌های گاز مونوکسیدکربن و علائم اولیه

مالمیر توضیح داد: گاز مونوکسیدکربن، بدون رنگ و بو بوده و از سوخت ناقص موادی از قبیل گاز، نفت، چوب و زغال به‌وجود می‌آید. تجمع این گاز در محیط، باعث اختلال در اکسیژن‌رسانی به بدن می‌شود و می‌تواند طی مدت کوتاهی فرد را دچار بیهوشی و حتی مرگ کند.

وی همچنین به علائم اولیه مسمومیت با این گاز اشاره کرد و گفت: «سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ضعف و خواب‌آلودگی، تپش قلب و در موارد شدیدتر اختلال حرکتی، بیهوشی و در نهایت ایست قلبی از نشانه‌های مسمومیت با این گاز خطرناک هستند.»

اقدامات ضروری در مواجهه با فرد مسموم

مدیرکل پزشکی قانونی در خصوص اقدامات فوری هنگام مشاهده موارد مسمومیت عنوان کرد: در چنین شرایطی، انتقال سریع فرد به محیط باز و هوای تازه، باز کردن در‌ها و پنجره‌ها، قطع وسایل گرمایشی، تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ و انجام اقدامات احیای قلبی-ریوی در صورت توقف تنفس، از اهمیت بالایی برخوردارند.

راهکار‌های پیشگیری از گازگرفتگی

مالمیر همچنین بر ضرورت رعایت موارد ایمنی تاکید کرد و توضیح داد: «سرویس و بررسی دوره‌ای بخاری و دودکش‌ها، اطمینان از استفاده از لوله‌های دودکش استاندارد با کلاهک H، پرهیز از به‌کارگیری بخاری‌های بدون دودکش در فضا‌های بسته، فراهم کردن تهویه مناسب در طول شب، استفاده از حسگر‌های هشداردهنده گاز مونوکسیدکربن و اجتناب از استفاده از وسایل سوختی در فضا‌های بدون گردش هوا از راهکار‌های اساسی پیشگیری هستند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که رعایت این توصیه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از وقوع حوادث مشابه داشته و می‌تواند از تبدیل بخاری‌ها به «قاتل خاموش» جلوگیری کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ و میر گاز مونوکسیدکربن لوله بخاری
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنگ خطر: مرگ و میر آنفلوآنزا ادامه دارد
سن مسمومیت الکلی به دانش‌آموزان رسید
آمار تکان دهنده قربانیان حوادث رانندگی در نیمه اول سال
آمار هولناک از مرگ ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳
فوت ۷۳۴۲ نفر در تهران به خاطر ذرات معلق موجود در هوا
کرونا هنوز هر هفته جان صدها آمریکایی را می‌گیرد
مرگ سالانه ۲۰۰۰۰ ایرانی در جاده‌ها
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eR3
tabnak.ir/005eR3