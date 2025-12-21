فوت پدر و پسر بر اثر گازگرفتگی در همدان

مرگ دلخراش پدر و پسر در اسدآباد همدان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از نقص لوله بخاری منزل، هشداری جدی برای توجه به ایمنی وسایل گرمایشی در فصل سرما است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ محمد مالمیر از وقوع یک حادثه تلخ در استان خبر داد. وی اعلام کرد که روز گذشته در روستای حسام‌آباد از توابع شهرستان اسدآباد، یک مرد ۵۰ ساله و پسر ۲۲ ساله‌اش به دلیل انتشار گاز مونوکسیدکربن ناشی از نقص در لوله بخاری منزل، دچار مسمومیت شدید شده و جان خود را از دست داده‌اند.

حضور نیرو‌های امدادی و ناکامی در احیا

به گفته مالمیر، هنگامی که نیرو‌های امداد و نجات به محل حادثه رسیدند، هر دو نفر فاقد علائم حیاتی بودند و تلاش‌های آنها برای احیا بی‌نتیجه ماند.

کاهش آمار مرگ‌ومیر در سال جاری

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به کاهش آمار تلفات ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۸ نفر بر اثر گاز CO جان باخته‌اند، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ نفر بوده است. وی هشدار داد که همچنان باید خطر این گاز جدی گرفته شود و افزود: «بیشترین موارد مسمومیت و فوت ناشی از این گاز از آبان تا اسفندماه رخ می‌دهد، بنابراین توصیه‌های ایمنی باید با دقت بیشتری رعایت شوند.»

ویژگی‌های گاز مونوکسیدکربن و علائم اولیه

مالمیر توضیح داد: گاز مونوکسیدکربن، بدون رنگ و بو بوده و از سوخت ناقص موادی از قبیل گاز، نفت، چوب و زغال به‌وجود می‌آید. تجمع این گاز در محیط، باعث اختلال در اکسیژن‌رسانی به بدن می‌شود و می‌تواند طی مدت کوتاهی فرد را دچار بیهوشی و حتی مرگ کند.

وی همچنین به علائم اولیه مسمومیت با این گاز اشاره کرد و گفت: «سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ضعف و خواب‌آلودگی، تپش قلب و در موارد شدیدتر اختلال حرکتی، بیهوشی و در نهایت ایست قلبی از نشانه‌های مسمومیت با این گاز خطرناک هستند.»

اقدامات ضروری در مواجهه با فرد مسموم

مدیرکل پزشکی قانونی در خصوص اقدامات فوری هنگام مشاهده موارد مسمومیت عنوان کرد: در چنین شرایطی، انتقال سریع فرد به محیط باز و هوای تازه، باز کردن در‌ها و پنجره‌ها، قطع وسایل گرمایشی، تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ و انجام اقدامات احیای قلبی-ریوی در صورت توقف تنفس، از اهمیت بالایی برخوردارند.

راهکار‌های پیشگیری از گازگرفتگی

مالمیر همچنین بر ضرورت رعایت موارد ایمنی تاکید کرد و توضیح داد: «سرویس و بررسی دوره‌ای بخاری و دودکش‌ها، اطمینان از استفاده از لوله‌های دودکش استاندارد با کلاهک H، پرهیز از به‌کارگیری بخاری‌های بدون دودکش در فضا‌های بسته، فراهم کردن تهویه مناسب در طول شب، استفاده از حسگر‌های هشداردهنده گاز مونوکسیدکربن و اجتناب از استفاده از وسایل سوختی در فضا‌های بدون گردش هوا از راهکار‌های اساسی پیشگیری هستند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که رعایت این توصیه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از وقوع حوادث مشابه داشته و می‌تواند از تبدیل بخاری‌ها به «قاتل خاموش» جلوگیری کند.