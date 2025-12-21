قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ آذر
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ (سیزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و ششصد و سی و دو ) تومان رسید.
بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
به گزارش تابناک, امروز هر اونس طلا به ۴,۳۴۰ (چهار هزار و سیصد و چهل ) دلار رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۳۴۰
|۰.۰۰
|10:36
|۴,۳۴۰
|-۱۴.۰۷
|-۰.۳۳
|روز قبل
|۴,۳۵۴
|۲۰
|۰.۴۶
|۲ روز پیش
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳,۷۴۴,۶۳۲
|-۶۲,۷۹۲.۰۰
|-۰.۴۵
|10:36
|۱۳,۸۰۷,۴۲۴
|-۱۱۶,۱۱۸.۰۰
|-۰.۸۵
|روز قبل
|۱۳,۹۲۳,۵۴۲
|۱۶۸,۷۵۲
|۱.۲۱
|۲ روز پیش
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۵۹,۵۳۹,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و پانصد و سی و نه هزار) تومان رسید.
