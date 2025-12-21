میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ آذر

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ (سیزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و ششصد و سی و دو ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۷۶
| |
10619 بازدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ آذر

بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار  نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک, امروز هر اونس طلا  به ۴,۳۴۰ (چهار هزار و سیصد و چهل ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۳۴۰ ۰.۰۰   10:36
۴,۳۴۰ -۱۴.۰۷ -۰.۳۳ روز قبل
۴,۳۵۴ ۲۰ ۰.۴۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ (سیزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و ششصد و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۷۴۴,۶۳۲ -۶۲,۷۹۲.۰۰ -۰.۴۵  10:36
۱۳,۸۰۷,۴۲۴ -۱۱۶,۱۱۸.۰۰ -۰.۸۵ روز قبل
۱۳,۹۲۳,۵۴۲ ۱۶۸,۷۵۲ ۱.۲۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۵۹,۵۳۹,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و پانصد و سی و نه هزار) تومان رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا طلای 18 عیار قیمت طلا خبر فوری خرید طلا فروش طلا
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحویل سکه‌های پیش‌فروش شروع شد
قیمت طلا در بازار امروز 14 آبان ماه
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
قیمت طلا صبح امروز شنبه ۱۵ آذر
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا امروز یکشنبه ۹ آذر
قیمت طلا در بازار امروز 12 آذرماه
قیمت طلای ۱۸عیار در بازار امروز چهارشنبه ۱۶ مهر
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز 26 تیر ماه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۲ خرداد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه اول شهریور
طلای ۱۸ عیار چند شد؟
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۴ شهریور
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور
قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز یکم مرداد
قیمت طلای 18 عیار امروز 31 اردیبهشت
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت
طلای 18 عیار چند؟
قیمت طلای ۱۸ عیار صبحگاه شنبه ۲۵ مرداد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eR2
tabnak.ir/005eR2