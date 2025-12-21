قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ آذر

بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک, امروز هر اونس طلا به ۴,۳۴۰ (چهار هزار و سیصد و چهل ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴,۳۴۰ ۰.۰۰ 10:36 ۴,۳۴۰ -۱۴.۰۷ -۰.۳۳ روز قبل ۴,۳۵۴ ۲۰ ۰.۴۶ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ (سیزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و ششصد و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ -۶۲,۷۹۲.۰۰ -۰.۴۵ 10:36 ۱۳,۸۰۷,۴۲۴ -۱۱۶,۱۱۸.۰۰ -۰.۸۵ روز قبل ۱۳,۹۲۳,۵۴۲ ۱۶۸,۷۵۲ ۱.۲۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۵۹,۵۳۹,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و پانصد و سی و نه هزار) تومان رسید.