قتل زن فالگیر با سلاح گرم در ارومیه

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل در ارومیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۷۴
| |
1904 بازدید

قتل زن فالگیر با سلاح گرم در ارومیه

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ صادق شکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم در خیابان بوستان ارومیه، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی به همراه تیم تشخیص هویت در محل حادثه حضور یافتند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول زنی ۴۶ ساله بوده که در زمینه فالگیری فعالیت داشته و بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: با تشکیل تیم ویژه و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه‌روزی، هویت قاتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که انگیزه این قتل، اختلافات خانوادگی ناشی از اقدامات مقتول بوده است.

سرهنگ شکری تصریح کرد: سرانجام با هدایت میدانی و اجرای یک عملیات ضربتی، متهم در مخفیگاه خود شناسایی و تنها ساعاتی پس از ارتکاب جرم دستگیر شد و در تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

زن فالگیر قتل تیراندازی سلاح گرم
