مرگ خاموش در واحد مسکونی ـ اداری خیابان شریعتی
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع حادثه گازگرفتگی منجر به فوت یک مرد در یک واحد اداری ـ مسکونی در خیابان شریعتی خبر داد و گفت: استفاده ناایمن از بخاری و شیوه نادرست نصب دودکش علت اصلی این حادثه بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۴ دقیقه امشب یک مورد حادثه محبوس شدن فردی داخل یک واحد با آدرس خیابان شریعتی، خیابان مرودشت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: محل حادثه یک ساختمان هفتطبقه مسکونی بود که در واحد نیمطبقه اول آن، اتاقی حدود ۲۰ مترمربع بهعنوان بخشی اداری و محل استقرار یکی از دفاتر خدمات بیمهای مورد استفاده قرار میگرفت. آشنایان فرد حاضر در این واحد به دلیل عدم پاسخگویی وی ابراز نگرانی کرده و با آتشنشانی تماس گرفته بودند.
نشت شدید گاز منوکسید کربن
ملکی ادامه داد: آتشنشانان با حضور در محل اقدام به باز کردن در کردند و به محض ورود، متوجه نشت شدید گاز منوکسید کربن شدند؛ بهگونهای که میزان این گاز بسیار بالا بود و نیروها ناچار شدند با استفاده از دستگاههای تنفسی وارد واحد شوند.
سخنگوی آتشنشانی تهران گفت: در داخل واحد، فردی که کاملاً بیحال روی یکی از صندلیها قرار داشت مشاهده شد که با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد جان خود را از دست داده و چند ساعتی نیز از زمان فوت وی گذشته است.
احتمال فوت بر اثر گازگرفتگی
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده در محل حادثه تصریح کرد: بررسی آتشنشانان نشان داد استفاده ناایمن و نادرست از بخاری و قرار دادن انتهای دودکش داخل سطل آب، به همراه بسته بودن در و پنجرهها و نبود تهویه مناسب، باعث کاهش اکسیژن و انتشار گاز منوکسید کربن در فضای داخلی شده و این موضوع منجر به مسمومیت فرد شده است. البته علت قطعی فوت پس از انجام معاینات لازم توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد، اما با توجه به شواهد موجود، احتمال فوت بر اثر گازگرفتگی بسیار زیاد است.
ملکی در پایان با هشدار به شهروندان گفت: از هموطنان تقاضا میکنم به هیچ عنوان، حتی در صورت نداشتن مسیر مناسب برای خروج دودکش، اقدام به قرار دادن انتهای دودکش داخل سطل آب نکنند. این تصور که چنین کاری میتواند خطر را کاهش دهد کاملاً اشتباه است و خطر را چند برابر میکند. خواهش میکنم هرگز این کار را انجام ندهند.
به گفته وی، عملیات امدادی ساعت ۲۲:۴۸ دقیقه به وضعیت پایدار رسید.