میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ خاموش در واحد مسکونی ـ اداری خیابان شریعتی

جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۴ دقیقه امشب یک مورد حادثه محبوس شدن فردی داخل یک واحد با آدرس خیابان شریعتی، خیابان مرودشت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۶۶
| |
1651 بازدید
مرگ خاموش در واحد مسکونی ـ اداری خیابان شریعتی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع حادثه گازگرفتگی منجر به فوت یک مرد در یک واحد اداری ـ مسکونی در خیابان شریعتی خبر داد و گفت: استفاده ناایمن از بخاری و شیوه نادرست نصب دودکش علت اصلی این حادثه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۴ دقیقه امشب یک مورد حادثه محبوس شدن فردی داخل یک واحد با آدرس خیابان شریعتی، خیابان مرودشت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان هفت‌طبقه مسکونی بود که در واحد نیم‌طبقه اول آن، اتاقی حدود ۲۰ مترمربع به‌عنوان بخشی اداری و محل استقرار یکی از دفاتر خدمات بیمه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت. آشنایان فرد حاضر در این واحد به دلیل عدم پاسخگویی وی ابراز نگرانی کرده و با آتش‌نشانی تماس گرفته بودند.

نشت شدید گاز منوکسید کربن

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان با حضور در محل اقدام به باز کردن در کردند و به محض ورود، متوجه نشت شدید گاز منوکسید کربن شدند؛ به‌گونه‌ای که میزان این گاز بسیار بالا بود و نیرو‌ها ناچار شدند با استفاده از دستگاه‌های تنفسی وارد واحد شوند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: در داخل واحد، فردی که کاملاً بی‌حال روی یکی از صندلی‌ها قرار داشت مشاهده شد که با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد جان خود را از دست داده و چند ساعتی نیز از زمان فوت وی گذشته است.

احتمال فوت بر اثر گازگرفتگی

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در محل حادثه تصریح کرد: بررسی آتش‌نشانان نشان داد استفاده ناایمن و نادرست از بخاری و قرار دادن انتهای دودکش داخل سطل آب، به همراه بسته بودن در و پنجره‌ها و نبود تهویه مناسب، باعث کاهش اکسیژن و انتشار گاز منوکسید کربن در فضای داخلی شده و این موضوع منجر به مسمومیت فرد شده است. البته علت قطعی فوت پس از انجام معاینات لازم توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد، اما با توجه به شواهد موجود، احتمال فوت بر اثر گازگرفتگی بسیار زیاد است.

ملکی در پایان با هشدار به شهروندان گفت: از هم‌وطنان تقاضا می‌کنم به هیچ عنوان، حتی در صورت نداشتن مسیر مناسب برای خروج دودکش، اقدام به قرار دادن انتهای دودکش داخل سطل آب نکنند. این تصور که چنین کاری می‌تواند خطر را کاهش دهد کاملاً اشتباه است و خطر را چند برابر می‌کند. خواهش می‌کنم هرگز این کار را انجام ندهند.

به گفته وی، عملیات امدادی ساعت ۲۲:۴۸ دقیقه به وضعیت پایدار رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ خاموش گازگرفتی ناایمن آتش نشانی مرودشت
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انفجار در دادگاه ترکیه
مهار آتش‌ در برج مسکونی دهکده المپیک
ریزش ساختمان در یافت‌آباد/ نجات ۴ نفر از زیر آوار
حرکت ناگهانی جرثقیل در شریعتی فاجعه آفرید
برف در این شهر تلفات انسانی داشت
اقدامات آتش نشانی پایتخت برای کم آبی‌ها
بزرگراه یادگار امام صحنه حادثه‌ای مهیب شد
وقوع آتش سوزی گسترده در غرب لندن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eQs
tabnak.ir/005eQs