سد جگین سرریز کرد

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان از آبگیری کامل و سرریز سد جگین، به‌عنوان دومین سد مخزنی بزرگ این استان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدامین طبسی با اشاره به بارندگی‌های مناسب ناشی از فعالیت سامانه بارشی سودانی در حوزه آبریز رودخانه جگین، اظهار کرد: در پی ورود حجم قابل‌توجهی از سیلاب به مخزن سد، سد جگین با حجم مخزن ۱۹۱ میلیون مترمکعب به‌طور کامل آبگیری شده و هم‌اکنون در وضعیت سرریز قرار دارد.

وی با بیان اینکه حجم بالای روان‌آب‌ها و سیلاب واردشده به رودخانه جگین منجر به افزایش سریع تراز مخزن سد شده است، افزود: به‌منظور مدیریت شرایط و جلوگیری از انباشت رسوبات، عملیات تخلیه رسوبات همراه سیلاب از طریق دریچه‌های تحتانی سد به‌صورت کنترل‌شده و مطابق دستورالعمل‌های بهره‌برداری در حال انجام است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان ادامه داد: در همین راستا، هشدار‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم به ساکنان روستا‌های پایین‌دست، پیمانکاران، رانندگان و سایر ذی‌نفعان انجام شده تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

طبسی با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی خاطرنشان کرد: از تمامی ساکنان و اهالی منطقه درخواست می‌شود از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه جگین خودداری کرده و هشدار‌های ایمنی صادرشده را جدی بگیرند.

در روز شنبه ۲۹ آذر، وی در پایان با اشاره به مشخصات فنی سد جگین گفت: این سد در فاصله ۴۱۰ کیلومتری جنوب‌شرق بندرعباس و ۱۱۰ کیلومتری شمال بندر جاسک احداث شده و از نوع بتنی غلطکی (RCC) با طول تاج ۲۵۳ متر و ارتفاع ۷۸ متر از پی است. سد جگین دارای سرریز آزاد بر روی بدنه بوده و حجم مخزن آن در تراز نرمال به ۱۹۱ میلیون مترمکعب می‌رسد. هدف از اجرای این پروژه، مهار و کنترل سیلاب‌های فصلی رودخانه جگین، تأمین آب شرب شهرستان‌های جاسک و بشاگرد و نیز تأمین بخشی از آب کشاورزی اراضی پایین‌دست سد عنوان شده است.