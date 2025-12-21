به گزارش تابناک؛ با نزدیک شدن به شب یلدا، بازارها دوباره رنگ و بوی خاص خود را پیدا کرده‌اند. اما آیا قیمت‌ها نیز همانند سال‌های گذشته باقی مانده‌اند؟ در این گزارش، به مقایسه قیمت کالاها در سه سال اخیر در همان مغازه‌ها می‌پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها، از میوه‌های شب یلدا گرفته تا آجیل و شیرینی، با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند.