میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت‌ها در ۳ سال؛ همان مغازه‌ها در شب یلدا

با نزدیک شدن به شب یلدا، بازارها دوباره رنگ و بوی خاص خود را پیدا کرده‌اند
کد خبر: ۱۳۴۷۰۵۹
| |
10574 بازدید
|
۲۵

به گزارش تابناک؛ با نزدیک شدن به شب یلدا، بازارها دوباره رنگ و بوی خاص خود را پیدا کرده‌اند. اما آیا قیمت‌ها نیز همانند سال‌های گذشته باقی مانده‌اند؟ در این گزارش، به مقایسه قیمت کالاها در سه سال اخیر در همان مغازه‌ها می‌پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کالاها، از میوه‌های شب یلدا گرفته تا آجیل و شیرینی، با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده‌اند. 

قیمت‌ها در ۳ سال؛ همان مغازه‌ها در شب یلدا

قیمت‌ها در ۳ سال؛ همان مغازه‌ها در شب یلدا

قیمت‌ها در ۳ سال؛ همان مغازه‌ها در شب یلدا

قیمت‌ها در ۳ سال؛ همان مغازه‌ها در شب یلدا

قیمت‌ها در ۳ سال؛ همان مغازه‌ها در شب یلدا

قیمت‌ها در ۳ سال؛ همان مغازه‌ها در شب یلدا

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تورم یلدا قیمت گرانی افزایش قیمت قیمت میوه خبر فوری
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت انواع میوه اعلام شد
هشدار برای شب عید
دلایل گرانی میوه
تورم چه مزایایی دارد؟
شوک بزرگ در بازار مسکن
قیمت جدید کالاهای اساسی در کشور
میوه به اقلام لاکچری پیوست
اینفوتابناک/افزایش قیمت مواد غذایی در یک‌سال اخیر
فیلم: زمانی که افزایش قیمت اجاره خانه ۵ هزار تومان بود!
قیمت‌ها در بازار ریخت!
میوه افزایش قیمتی از ناحیه بنزین ندارد
مفهوم تورم چیست؟  
قیمت میوه علی‌رغم قول مسؤولان پایین نیامد
افزایش دو برابری قیمت میوه از میدان مرکزی تا بازار
دلیل گرانی وحشتناک میوه چیست؟
افزایش بی‌دلیل قیمت میوه در بازار
قیمت هرشانه تخم مرغ به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید
شرایط این روزهای بازار میوه را در طول عمرم ندیده بودم!
وضعیت معیشتی ‌روز به روز وخیم‌تر می‌شود
تفاوت قیمت عجیب یک نوع میوه در بازار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
کو گوش شنوا!!!
ناشناس
|
Belgium
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
سختی گرسنگی و تحریم را تحمل میکنیم ولی نمیگذاریم که به انقلاب و نظام آسیبی برسد غربگراها آرزوی ارتباط و بازگشت آمریکا به ایران اسلامی را به گور خواهند برد
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
به لطف دوستان و تلاششون در جهت افزایش قیمت ها شب یلدا تبدیل به کابوس و ماتم شده. کاش میدونستن شرمنده ی خانواده بودن یعنی چی
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
جناب آقای پزشکیان به قول هم حزبی شما "علی برکت الله"
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
1401 تا 1403 چی شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
درد هست و دوا نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
بخندیم یا گریه کنیم ... ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
پزشکیان جواب مردم مظلوم ایران چی میدی؟ به خدا اعتقاد داری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
سر پیچ آخر قله ایم .

دو حالت داره : یا بردیم و یا مُردیم ...

این پیچ رو اگه به سلامتی رد کنیم و ته دره نیافتیم ، بردیم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
مردم خوشحالن سکه هاشون گرون شده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eQl
tabnak.ir/005eQl