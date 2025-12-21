قیمتها در ۳ سال؛ همان مغازهها در شب یلدا
با نزدیک شدن به شب یلدا، بازارها دوباره رنگ و بوی خاص خود را پیدا کردهاند
به گزارش تابناک؛ با نزدیک شدن به شب یلدا، بازارها دوباره رنگ و بوی خاص خود را پیدا کردهاند. اما آیا قیمتها نیز همانند سالهای گذشته باقی ماندهاند؟ در این گزارش، به مقایسه قیمت کالاها در سه سال اخیر در همان مغازهها میپردازیم. بررسیها نشان میدهد که بسیاری از کالاها، از میوههای شب یلدا گرفته تا آجیل و شیرینی، با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدهاند.
سختی گرسنگی و تحریم را تحمل میکنیم ولی نمیگذاریم که به انقلاب و نظام آسیبی برسد غربگراها آرزوی ارتباط و بازگشت آمریکا به ایران اسلامی را به گور خواهند برد
به لطف دوستان و تلاششون در جهت افزایش قیمت ها شب یلدا تبدیل به کابوس و ماتم شده. کاش میدونستن شرمنده ی خانواده بودن یعنی چی
سر پیچ آخر قله ایم .
دو حالت داره : یا بردیم و یا مُردیم ...
این پیچ رو اگه به سلامتی رد کنیم و ته دره نیافتیم ، بردیم ...
دو حالت داره : یا بردیم و یا مُردیم ...
این پیچ رو اگه به سلامتی رد کنیم و ته دره نیافتیم ، بردیم ...
