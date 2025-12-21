میلی صفحه خبر لوگو بالا
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه کارائیب گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا

 وزیر امور خارجه کشورمان، با اشاره به روابط بسیار خوب ایران-ونزوئلا در عرصه‌های مختلف، بر عزم رهبران دو ملت برای تحکیم و گسترش مناسبات در راستای منافع دو کشور تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه اقدامات آمریکا علیه امنیت دریانوردی در منطقه کارائیب و تهدید به استفاده از زور علیه ونزوئلا  را نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانست و ضمن اعلام همبستگی و حمایت از مردم و دولت منتخب ونزوئلا بر مسئولیت جامعه جهانی برای مخالفت قاطع با این اقدامات غیرقانونی و یکجانبه‌گرایانه که تهدیدی آشکار علیه صلح و ثبات منطقه و جهان است تأکید کرد.

 وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اعلام همبستگی با مردم و دولت منتخب ونزوئلا در برابر تهدیدها و تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا، بر عزم دولت و ملت ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی و استقلال این کشور در برابر این فشارها تأکید کرد.

 وزرای امور خارجه ابران و ونزوئلا همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در مجامع بین‌المللی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و دفاع از حاکمیت ملی کشورها تأکید کردند.
 

